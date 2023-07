Termina HOJE (31) o prazo de inscrição

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é uma avaliação que tem como objetivo analisar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, bem como as competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação. Os resultados obtidos no ENADE são utilizados como parâmetros avaliativos das instituições brasileiras de educação superior.

Prazo de Inscrição e Procedimentos

O prazo de inscrição no ENADE 2023 encerra nesta segunda-feira, dia 31 de julho. O processo de inscrição deve ser realizado pelos coordenadores dos cursos, por meio do Sistema ENADE. É responsabilidade da Instituição de Educação Superior (IES) informar os dados acadêmicos e o número do CPF do estudante, conforme cadastrados na Receita Federal. Além disso, cabe à instituição informar ao estudante sobre sua inscrição no exame.

Atendimento Especializado e Nome Social

Entre os dias 1º e 8 de setembro, os estudantes inscritos poderão acessar o sistema para indicar a necessidade de atendimento especializado e tratamento pelo nome social. Essas medidas visam garantir igualdade de oportunidades para todos os participantes do ENADE.

Locais de Aplicação das Provas

Os locais de aplicação das provas serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no período de 6 a 26 de novembro. É importante que os estudantes inscritos estejam atentos a essa divulgação para que possam se preparar adequadamente.

Questionário sobre Perfil e Processo Formativo

De 1º de setembro a 25 de novembro, os estudantes inscritos deverão preencher o questionário sobre o perfil e o processo formativo. Essa etapa é obrigatória e tem como objetivo comprovar a participação do estudante no ENADE 2023.

Novidades no ENADE 2023



O ENADE 2023 traz algumas novidades em relação às edições anteriores. Uma delas é a ampliação do tempo mínimo de permanência na sala de aplicação da prova, que passou de uma hora para duas horas. Essa mudança visa proporcionar aos estudantes uma melhor condição de realização da prova.

Outra novidade é a disponibilização do cartão-resposta ampliado, com fonte tamanho 18, para participantes com deficiência visual. Essa medida busca garantir a acessibilidade e a inclusão de todos os estudantes no ENADE.

Composição da Prova

A prova do ENADE é composta por duas partes: uma de formação geral, comum a todas as áreas, contendo dez questões, sendo uma discursiva e nove de múltipla escolha. A outra parte é específica, composta por 30 questões, sendo uma discursiva e 29 de múltipla escolha. É importante que os estudantes estejam preparados para ambas as partes da prova, uma vez que ambas são consideradas na avaliação do desempenho.

Importância do ENADE

O ENADE desempenha um papel fundamental na avaliação da qualidade dos cursos de graduação oferecidos no Brasil. Os resultados obtidos pelos estudantes são utilizados como critérios avaliativos das instituições de ensino superior, sendo levados em consideração por órgãos reguladores e pelo mercado de trabalho.

Ademais, o ENADE é uma avaliação importante para todos os estudantes que estão concluindo ou ingressando em cursos de graduação. É fundamental que as instituições de ensino superior e os estudantes estejam atentos aos prazos e procedimentos para garantir uma participação efetiva no exame.

Além disso, é necessário que os estudantes se preparem adequadamente para a prova, buscando familiarizar-se com o conteúdo programático e desenvolver as competências e habilidades necessárias. O ENADE é uma oportunidade de mostrar o conhecimento adquirido ao longo do curso e contribuir para a avaliação da qualidade da educação superior no Brasil.