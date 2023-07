Tesouro de mais de meio milhão de euros descoberto num cachalote nas Ilhas Canárias

MHá mais de um mês, no dia 21 de maio, um cachalote macho, de quase 13 metros de comprimento, deu à costa na praia de Nogales, no noroeste de A Palma.

Para analisar seus restos mortais, bem como a causa de sua morte, a unidade de patologia veterinária forense do Instituto Universitário de Saúde Animal da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) foi à praia para realizar testes.

Os especialistas encontraram algo bastante inesperado dentro do animal: um tesouro avaliado em mais de meio milhão de euross.

O professor da ULPGC que realizou a autópsia na baleia, Antonio Fernndez, encontrou uma pedra de âmbar pesando nove quilos e medindo 60 centímetros de comprimento dentro do intestino alguns dias depois de examinar o cachalote.

Esta pedra é um âmbar cinza que tem um alto valor econômico no mercado de perfumes. Este âmbar gris é produzido por “um em cada cem cachalotes e nem todos o expelem pelo reto”, por isso acredita-se que apenas 1 por cento destes animais produzem esta pedra preciosa.

O cachalote morreu por causa dessa grande pedra, pois causou uma infecção em seu cólon, que ficou muito dilatado. Este âmbar cinza foi formado por secreção biliar misturada com restos de excrementos endurecidos formados em seu intestino.

Os cachalotes são abundantes no mundo com mais de 360.000 espécimes, sendo uma das baleias grandes mais abundantes, embora tenham que lidar com orcas e baleias-piloto que, apesar de seu tamanho menor, os tomam como presas. Essas baleias têm um fato interessante: elas fertilizam os oceanos com suas fezes.