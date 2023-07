Testamento manuscrito de Aretha Franklin encontrado no sofá é considerado válido pelo júri de Michigan

Adepois cinco anos de disputa, um testamento manuscrito encontrado sob um almofada de de Aretha Franklin casa foi governada válido por um Júri de Michigan.

O falecido cantor morreu em 2018 no idade de 76 devido a câncer de pâncreas. Franklin era solteiro e não tinha um vai na hora de sua morte.

O documento que desencadeou a disputa foi datado 2014 e foi encontrado em maio de 2019 em sua casa por sua sobrinha Sabrina Owens.

A primeiro documento supostamente contendo ela últimos desejos foi encontrado no início do mesmo ano em um gabinete mas foi datado de 2010.

Lei de Michigan afirma que documentos com rabiscos, rascunhos e passagens difíceis de ler, podem ser tratados como válidos.

Documentos encontrados beneficiam dois dos quatro filhos da cantora

O documentos manuscritos foram apresentados em um julgamento no tribunal de sucessões em Michigan e chamou os irmãos para compartilhar renda de musica do Franklin e copywrites. Percebe-se que nenhum dos documentos estavam preparados por um advogado.

Segundo a AP, o documento de 2014 favorece dois de seus quatro filhos como administradores de sua propriedade: Kecalf Franklin e Edward Franklin. Também a deixou Casa Bloomfield Hills para Kecalf e seus filhos.

O ausência de um vai Tinha virado três dela quatro filhos uns contra os outros. Seu filho mais velho, Clarencetem necessidades especiais e vive em uma instalação de vida assistidae não estava envolvido na disputa imobiliária.

Ted White Jr.seu terceiro filho mais novo, que tocou guitarra durante as apresentações da cantora, afirmou que o documento de 2010 que foi encontrado em um armário trancado deve ser favorecido em relação ao encontrado em um sofá.

Sua herança perdeu valor significativo após sua morte?

O cantor lendário propriedade, que já foi avaliada em cerca de $ 80 milhões de dólares após um carreira de seis décadas na música, agora vale apenas $ 4 milhões de dólares.

Segundo AP, Franklin’s último administrador imobiliário, Royal Turnerapresentou documentos contábeis alegando que o espólio tinha um renda de US$ 3,9 milhões no último exercício fiscal, com um montante de gastos semelhante, incluindo cerca de $ 900.000 em taxas legais. Os ativos declarados por Turner consistiam em dinheiro e imobiliária.

É importante notar que ela trabalhos criativos e propriedade intelectual foram subvalorizados em $ 1 figura. Nota-se também que o espólio pagou mais de $ 8 milhões dólares para o IRS devido a dívidas não pagas.