Teste de personalidade financeiro do elefante, confira!

O segundo elefante é para aquelas pessoas que costumam economizar mais dinheiro. Então, você tem muita cautela e sabe tranquilamente o que ganha e as coisas que pode gastar, mas também é conhecido como “mão de vaca”;

Por fim, o terceiro animal corresponde ao equilíbrio do dinheiro com os gastos. Isso faz muito bem na sua vida, então mantenha as metas em dia e desfrute alguns momentos que necessitam um gasto mais elevado.