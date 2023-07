Texas implanta polêmica parede flutuante no Rio Grande para impedir migrantes de cruzar a fronteira

Passo Águia tornou-se a primeira cidade a ter um barreira flutuante no rio rio grande projetado como outra camada de segurança para a fronteira do Texas.

O novo “parede” é feito de enormes bóias laranja com rede de conexão que se estende 1.000 pés. Cada trecho de barreira custou o governo do Texas em volta $ 1 milhão de dólares e vai demorar até duas semanas completar.

Plano sem precedentes do Texas levanta preocupações ambientais e de segurança

Governador do Texas de Greg Abbott ambicioso esforço multibilionário para garantir o fronteira dos eua com México enfrenta preocupações em relação aos riscos de afogamento e impacto ambiental no ecossistema do rio.

Os perigos potenciais enfrentados por migrantes tentando contornar a barreira foram abordados pelo Diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas Steven McCrawque reconheceu os riscos durante a coletiva de imprensa onde o projeto foi apresentado.

McCraw enfatizou que a presença das bóias atua como um impedimento, desencorajando os migrantes de entrar na água.

Isso vem depois de um trágico incidente aproximar Passo Águia no Quatro de julhoonde quatro indivíduos, incluindo uma criança, morreram afogados ao tentar atravessar o rio.

Governador Abbott também defendeu a estratégia afirmando: “Sempre procuramos empregar quaisquer estratégias que sejam eficazes para proteger a fronteira.”

No entanto, o estado não divulgou nenhum teste ou estudo realizado para avaliar os riscos associados à barreira ou suas consequências ambientais.

A nova “parede flutuante” é ilegal?

Quando os repórteres procuraram o IComissão Internacional de Fronteiras e Águaque é responsável por EUA-México tratados e delineamento de fronteiras, eles confirmaram que não foram informados sobre o projeto do Texas.

A Comissão também confirmou que estava atualmente avaliando o impacto potencial de acordos estabelecidos com México.

A falta de compartilhadocom a comissão pode ser um problema para Abbott’s plano.

Além disso, foi relatado na terça-feira que um negócio de canoa e caiaque tinha arquivado um ação judicial interromper o projeto citando limitações acesso ao rio e a impacto prejudicial na natureza.

O Rio Grande provou ser uma rota perigosa para os migrantes, com numerosos incidentes de afogamento ao longo dos anos. Com a barreira agora no lugar, é verdade impacto e eficácia ficará mais claro nas próximas semanas.