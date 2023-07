Thalia surpreende seus fãs com biquíni sexy da Barbie aos 51 anos

Ccom o lançamento do Barbie filme de ação ao vivo neste fim de semana, muitos celebridades ao redor do mundo aproveitaram a explosão da tendência rosa para mostrar suas figuras e melhores roupas nas redes sociais.

Foi o caso da cantora e atriz mexicana Thaliaque surpreendeu seus milhões de fãs com um biquíni rosa espetacular decorado com strass prata.

Thalia surpreende seus fãs com um biquíni sexy da Barbie

No vídeo compartilhado no Instagram, Sodi Miranda também usa óculos estilo aviador, enquanto dança e canta sua versão da música “Devulveme a mi chica”, de Banda espanhola Hombres G.

Como se não bastasse, o cantor de “A quin le importa?” exibiu sua cintura invejável e barriga lisa, apesar de ser prestes a completar 52 anos em 26 de agosto.

Esta postagem pode ser considerada viral com mais de oito milhões de repostagens e 572.397 curtidas desde sua publicação há poucos dias, além de quase 15.000 comentários de seus seguidores.

Comentários nas redes sociais

Alguns dos comentários incluem: “Thalia você é como o vinho, quanto mais o tempo passa, melhor você fica”, “Eterna juventude de Thalia! Cada dia ela é muito mais bonita”, “A imperatriz da beleza, embora doa muitos se ajoelharem diante de sua majestade Thalia”, “Você tem tudo!!! Talento, corpo, mente, profissionalismo, voz, imagem, coração, AMOR e disciplina!!!!! TE AMO”.

Por outro lado, houve quem a criticasse afirmando que ela não tem mais idade para fazer essas coisas, além de questionar os padrões de beleza previamente estabelecidos.

“Para todas as meninas que veem essas publicações, isso não é perfeição, perfeição é se amar como você é e amar seu corpo, cuidar dele e ter uma alimentação saudável, ser feliz, não perfeita” e “Divino, mas por que atitude adolescente? O que há de errado com a humanidade? Agora todo mundo quer ser adolescente”, foram as palavras de dois internautas.