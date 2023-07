The Ultimate Fighter 31: Conor McGregor vs. Michael Chandler Episódio 6 resultados

Conor McGregor enviou a melhor perspectiva de sua equipe e ainda voltou para casa de mãos vazias.

Kurt Holobaugh (19-7, 1 NC) fez 6-0 para o técnico Michael Chandler em O lutador final 31 ao conseguir uma impressionante vitória por finalização de retorno sobre o companheiro de equipe de McGregor no SBG Ireland, Lee Hammond (5-0 *). Este foi um golpe paralisante para o Team McGregor, com Hammond o melhor peso leve em seu time e Holobaugh o quarto colocado no Team Chandler.

(*As lutas do TUF são consideradas exibições e os resultados não contam para o recorde profissional do lutador)

Ao longo de uma rodada, parecia que Hammond finalmente daria uma vitória para McGregor. O irlandês de 26 anos levou a melhor sobre Holobaugh nas trocas de luta, sufocando a guarda ocupada de Holobaugh e acertando um ground and pound sólido. Depois de vencer a primeira rodada, ele continuou seu trabalho de solo eficaz na segunda rodada, sangrando Holobaugh com seu ataque.

Porém, Holobaugh aproveitou uma abertura para escapar da última posição e reverter a situação. Faltando menos de dois minutos para o final da luta, o ex-lutador do UFC partiu para uma guilhotina que obrigou Hammond a bater. O resultado deixou um atordoado McGregor de joelhos ao lado da gaiola.

Chandler e McGregor então compartilharam um confronto tenso na jaula, culminado por McGregor dando um forte empurrão em Chandler. O presidente do UFC, Dana White, rapidamente entrou na gaiola para evitar que a situação piorasse, mas o sangue ruim é palpável entre as duas estrelas que devem lutar em uma data futura.

Holobaugh competiu anteriormente em duas passagens separadas pelo UFC, uma exibição única em 2013 e depois uma sequência de três lutas de 2018-2019. Ele se junta aos veteranos peso-leve do Team Chandler, Roosevelt Roberts e Austin Hubbard, avançando para o TUF 31 semifinais.

Na próxima semana, Jason Knight (23-7) do Team Chandler e Landon Quinones (7-1-1) do Team McGregor lutam pela última vaga na semifinal dos leves.

O lutador final 31 vai ao ar todas as terças-feiras às 22:00 ET na ESPN e ESPN +.

Após o final da temporada, Conor McGregor e Michael Chandler devem se enfrentar em uma luta dos meio-médios em uma data ainda a ser definida. No entanto, o confronto ainda não foi oficializado e as recentes acusações de agressão sexual contra McGregor deixaram incerto seu futuro status competitivo.

Os finalistas do TUF 31 os torneios peso-leve e peso-galo também competirão por um contrato de seis dígitos com o UFC no final ao vivo do show. Ainda não foi divulgada uma data para esse evento.

Aqui está o TUF 31 elenco dividido por equipe:

Equipe McGregor (prospects)

Leve

Lee Hammond (27, 5-0) Nate Jennerman (29, 16-5) Aaron McKenzie (34, 11-2-1) Landon Quinones (27, 7-1-1)

peso galo

Mando Gutiérrez (26, 8-2) Trevor Wells (27, 8-3) Carlos Vera (35, 11-3) Rico DiSciullo (36, 11-2, 1 NC)

Equipe Chandler (veteranos)

Leve

Jason Knight (30, 23-7) Austin Hubbard (31, 15-6) Roosevelt Roberts (28, 12-3, 1 NC) Kurt Holobaugh (36, 19-7, 1 NC)

peso galo

Caçador Azure (31, 10-3) Brad Soldado (31, 12-2) Timur Valiev (33, 18-3, 1 NC) Cody Gibson (35, 19-8)

Aqui estão os resultados das quartas de final até agora:

Roosevelt Roberts derrotou. Nate Jennerman por nocaute no primeiro round

Cody Gibson derrotou. Mando Gutierrez por nocaute técnico no primeiro round

Austin Hubbard derrotou. Aaron McKenzie por decisão unânime

Timur Valiev def. Trevor Wells por decisão unânime

Brad Katona derrotou. Carlos Vera por decisão unânime

Kurt Holobaugh derrotou. Lee Hammond por finalização no segundo round (guilhotina)

Aqui estão os confrontos restantes das quartas de final:

Jason Knight contra Landon Quinones

Caçador Azure vs. Rico DiSciullo

Avançando para as semifinais: Roberts, Gibson, Hubbard, Valiev, Katona, Holobaugh

Eliminado: Jennerman, Gutierrez, McKenzie, Wells, Vera, Hammond