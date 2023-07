The Ultimate Fighter 31: Conor McGregor vs. Michael Chandler Episódio 7 resultados

Conor McGregor está agora 0-7 como treinador nesta temporada.

Jason Knight (22-7) ajudou o técnico Michael Chandler a melhorar seu recorde para 7-0 em O lutador final 31 com uma rápida vitória por finalização sobre Landon Quinones (7-1-1) na penúltima partida das quartas de final da temporada.

(*As lutas do TUF são consideradas exibições e os resultados não contam para o recorde profissional do lutador)

Os dois homens trocaram socos fortes no início do round inicial, antes de Quinones acertar uma perna dupla e conseguir uma queda. Knight rapidamente lutou para um armlock, mas fez a transição lindamente para um triângulo e, menos de um minuto após o início da luta, Quinones bateu – para desespero de um decepcionado McGregor.

“Você não deveria ter tentado aquela queda, garoto”, disse Knight a Quinones após o fim da luta.

Depois que Knight foi anunciado o vencedor, ele e McGregor trocaram algumas palavras, com Knight dizendo “mais uma vitória” para solidificar a raspagem, e McGregor acreditando que não há chance de isso acontecer. Knight então disse a McGregor que estava feliz com a vitória, eles dapped e seguiram em frente.

Após a troca, McGregor perguntou ao presidente do UFC, Dana White, o que aconteceria se acabasse sendo uma raspagem de 8 a 0 para o Team Chandler. O produtor executivo do programa sugeriu que eles perguntassem aos membros da equipe de Chandler se eles passariam para o outro esquadrão, o que poderia levar a algumas conversas bastante interessantes.

Knight pretende retornar ao UFC depois de ir 4-5 em sua primeira corrida. Desde então, “The Kid” teve duas lutas no BKFC — dividindo uma série de duas lutas contra Artem Lobov — uma vitória por finalização sobre Charles Bennett para o Gamebred FC de Jorge Masvidal em junho de 2021, e duas vitórias no MMA no cenário regional.

Na próxima semana, Hunter Azure, peso-galo nº 1 do Team Chandler, busca completar a raspagem para seu time contra Rico DiSciullo, do Team McGregor.

O lutador final 31 vai ao ar todas as terças-feiras às 22:00 ET na ESPN e ESPN +.

Após o final da temporada, Conor McGregor e Michael Chandler devem se enfrentar em uma luta dos meio-médios em uma data ainda a ser definida. No entanto, o confronto ainda não foi oficializado e as recentes acusações de agressão sexual contra McGregor deixaram incerto seu futuro status competitivo.

Os finalistas do TUF 31 os torneios peso-leve e peso-galo também competirão por um contrato de seis dígitos com o UFC no final ao vivo do show. Ainda não foi divulgada uma data para esse evento.

Aqui está o TUF 31 elenco dividido por equipe:

Equipe McGregor (prospects)

Leve

Lee Hammond (27, 5-0) Nate Jennerman (29, 16-5) Aaron McKenzie (34, 11-2-1) Landon Quinones (27, 7-1-1)

peso galo

Mando Gutiérrez (26, 8-2) Trevor Wells (27, 8-3) Carlos Vera (35, 11-3) Rico DiSciullo (36, 11-2, 1 NC)

Equipe Chandler (veteranos)

Leve

Jason Knight (30, 23-7) Austin Hubbard (31, 15-6) Roosevelt Roberts (28, 12-3, 1 NC) Kurt Holobaugh (36, 19-7, 1 NC)

peso galo

Caçador Azure (31, 10-3) Brad Soldado (31, 12-2) Timur Valiev (33, 18-3, 1 NC) Cody Gibson (35, 19-8)

Aqui estão os resultados das quartas de final até agora:

Roosevelt Roberts derrotou. Nate Jennerman por nocaute no primeiro round

Cody Gibson derrotou. Mando Gutierrez por nocaute técnico no primeiro round

Austin Hubbard derrotou. Aaron McKenzie por decisão unânime

Timur Valiev def. Trevor Wells por decisão unânime

Brad Katona derrotou. Carlos Vera por decisão unânime

Kurt Holobaugh derrotou. Lee Hammond por finalização no segundo round (guilhotina)

Jason Knight derrotou. Landon Quinones por finalização no primeiro round (triângulo)

Aqui estão os confrontos restantes das quartas de final:

Caçador Azure vs. Rico DiSciullo

Avançando para as semifinais: Roberts, Gibson, Hubbard, Valiev, Katona, Holobaugh, Knight

Eliminado: Jennerman, Gutierrez, McKenzie, Wells, Vera, Hammond, Quinones