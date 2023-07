The Ultimate Fighter 31: Conor McGregor vs. Michael Chandler Episódio 8 resultados

Conor McGregor conseguiu evitar uma raspagem histórica, graças à finalização devastadora de Rico DiSciullo em Hunter Azure.

DiSciullo (11-2, 1 NC) se tornou o único membro do Team McGregor a chegar à semifinal em O lutador final 31 com um nocaute vicioso no segundo round para Azure (10-3) em uma luta peso-galo que serviu como a última luta das quartas de final.

DiSciullo foi capaz de manter a luta em pé e defender a queda de Azure no primeiro minuto da luta, mas, eventualmente, o veterano de quatro lutas do UFC conseguiu levar a luta para o tatame, onde conseguiu controlar o lutador da Nova Inglaterra e causar dano punitivo durante o resto da rodada. Azure – que teve um corte aberto na cabeça – parecia perto de ser paralisado em algumas ocasiões, mas DiSciullo mostrou sua garra e tenacidade para chegar ao chifre – para a alegria de McGregor.

Com McGregor gritando para DiSciullo “mostrar aquela coragem de Boston”, o lutador de 36 anos sabia que precisava manter a luta em pé no segundo round. Depois de falar um pouco de lixo, DiSciullo marcou com um uppercut e uma grande mão direita para enviar Azure para trás. Depois de se encontrar no centro, DiSciullo acertou a mão direita antes de Azure se abaixar para uma tentativa de queda – que foi defendida. DiSciullo acertou um chute forte na perna antes da punição com a mão direita que mandou Azure para a tela, antes que um golpe de machado duplo fizesse com que Herb Dean parasse a luta aos 3:53 da segunda estrofe.

Enquanto McGregor corria pelo lado de fora do octógono em comemoração, um abatido e gravemente ferido Azure aceitou o que aconteceu, enquanto o presidente do UFC, Dana White, ficou chocado com o resultado.

Depois que o resultado foi lido, a comemoração de McGregor se transformou em conversa fiada para o Team Chandler, que ficou mais do que feliz em retribuir, principalmente Roosevelt Roberts. Cabeças mais frias eventualmente prevaleceram.

White passou a se encontrar com McGregor e Chandler, junto com todos os semifinalistas para discutir quais confrontos fazer na próxima rodada.

Apenas uma semifinal foi anunciada, que acontecerá no episódio da próxima semana entre os companheiros do Team Chandler, Roosevelt Roberts e Austin Hubbard. As demais lutas serão reveladas no mesmo programa.

O lutador final 31 vai ao ar todas as terças-feiras às 22:00 ET na ESPN e ESPN +.

Após o final da temporada, Conor McGregor e Michael Chandler devem se enfrentar em uma luta dos meio-médios em uma data ainda a ser definida. No entanto, o confronto ainda não foi oficializado e as recentes acusações de agressão sexual contra McGregor deixaram incerto seu futuro status competitivo.

Os finalistas do TUF 31 os torneios peso-leve e peso-galo também competirão por um contrato de seis dígitos com o UFC no final ao vivo do show. Ainda não foi divulgada uma data para esse evento.

Aqui está o TUF 31 elenco dividido por equipe:

Equipe McGregor (prospects)

Leve

Lee Hammond (27, 5-0) Nate Jennerman (29, 16-5) Aaron McKenzie (34, 11-2-1) Landon Quinones (27, 7-1-1)

peso galo

Mando Gutiérrez (26, 8-2) Trevor Wells (27, 8-3) Carlos Vera (35, 11-3) Rico DiSciullo (36, 11-2, 1 NC)

Equipe Chandler (veteranos)

Leve

Jason Knight (30, 23-7) Austin Hubbard (31, 15-6) Roosevelt Roberts (28, 12-3, 1 NC) Kurt Holobaugh (36, 19-7, 1 NC)

peso galo

Caçador Azure (31, 10-3) Brad Soldado (31, 12-2) Timur Valiev (33, 18-3, 1 NC) Cody Gibson (35, 19-8)

Aqui estão os resultados das quartas de final:

Roosevelt Roberts derrotou. Nate Jennerman por nocaute no primeiro round

Cody Gibson derrotou. Mando Gutierrez por nocaute técnico no primeiro round

Austin Hubbard derrotou. Aaron McKenzie por decisão unânime

Timur Valiev def. Trevor Wells por decisão unânime

Brad Katona derrotou. Carlos Vera por decisão unânime

Kurt Holobaugh derrotou. Lee Hammond por finalização no segundo round (guilhotina)

Jason Knight derrotou. Landon Quinones por finalização no primeiro round (triângulo)

Rico DiSciullo def. Hunter Azure por nocaute no segundo round

Avançado para as semifinais: Roberts, Gibson, Hubbard, Valiev, Katona, Holobaugh, Knight, DiSciullo

Eliminado: Jennerman, Gutierrez, McKenzie, Wells, Vera, Hammond, Quinones, Azure

Aqui estão os confrontos anunciados das semifinais:

Roosevelt Roberts x Austin Hubbard