Lionel Messifilho de 10 anos, Thiagotornou-se uma sensação da noite para o dia depois de jogar uma noz-moscada atrevida em seu famoso pai durante o domingo Inter Miami apresentação. O tão esperado evento aconteceu no Estádio PNKonde uma multidão lotada de 20.000 fãs enfrentou chuvas torrenciais e relâmpagos para testemunhar a inauguração do lendário atacante.

A emoção era palpável enquanto os espectadores esperavam ansiosamente Apresentação de Messi, que foi adiada devido às condições meteorológicas adversas. Finalmente, sob aplausos estrondosos, o sete vezes bola de Ouro vencedor subiu ao palco ao lado de seu antigo Barcelona companheiro de equipe, Sérgio Busquets. Foi revelado que Busquets havia assinado com o Liga principal de futebol lado até 2025, aumentando a expectativa em torno estreia de Messi.

Filho de Messi tentou dar uma noz-moscada nele durante apresentação do Inter Miami | VídeoMarca English

Vestindo a icônica camisa 10 do Inter Miami, Messi foi apresentado como “O número 10 da América, o melhor número 10 do mundo.” Dirigindo-se à torcida, ele expressou sua vontade de começar a treinar e competir, enfatizando seu desejo inabalável de vencer e ajudar o clube a crescer. Com um sorriso no rosto, ele compartilhou sua alegria em escolhendo jogar nesta cidade vibrante com sua família, expressando confiança no sucesso do projeto e prometendo aos fãs uma emocionante jornada pela frente.

Durante a apresentação, Inter Miami sócio David Beckham tirou um momento para parabenizar Messi, dizendo: “Estamos muito orgulhosos por você ter escolhido nosso clube para esta próxima etapa de sua carreira – e também estamos muito satisfeitos em receber sua linda família.” As palavras ressoaram em Messi, que sorriu com orgulho e gratidão enquanto se preparava para embarcar neste novo capítulo.

Thiago, filho de Lionel Messi, ilumina a apresentação do Inter Miami

Em meio à comemoração e admiração pelo ícone do futebol, foi Thiago que roubou os holofotes com sua audaciosa noz-moscada. Como Messi deliciado com o amor e a adulação da multidão, ele virou a cabeça apenas para descobrir seu filho levantando os braços em júbilo. Os espectadores que avistaram ato travesso de Thiago ficaram emocionados, deleitando-se com o fato de que o jovem prodígio havia conseguido com sucesso o Maior de todos os tempos.

A festividade de Thiago foi merecida, pois poucos podem dizer que deram uma noz-moscada ao próprio pai, muito menos alguém tão ilustre como Lionel Messi. O momento lúdico deu um toque de leveza à ocasião, lembrando a todos que, apesar de seu incrível talento, Messi continua sendo um pai amoroso que valoriza esses preciosos momentos em família.

Como Lionel Messi começa oficialmente sua jornada com Inter Miami, os fãs aguardam ansiosamente as coisas incríveis que estão por vir. Com o maestro do futebol enfeitando o campo e o apoio de sua amada família, o palco está montado para um capítulo inesquecível na carreira do argentino.