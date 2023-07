Tiffany Haddish diz que separação comum não foi mútua

Tiffany Haddish diz Comum A alegação de que a separação deles foi amigável é besteira – ela afirma que foi tudo menos, e que ele a largou com um telefonema.

A atriz/comediante brincou com WaPo sobre a versão dela do que aconteceu quando eles seguiram caminhos separados no final de 2021 … após um ano de namoro durante a pandemia. Um mês depois que eles se separaram, Common foi ao registro, chamando-o de “uma coisa mútua”.