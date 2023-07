TIM Brasil ABRE VAGAS em TRÊS CAPITAIS

A TIM Brasil, empresa de telefonia brasileira subsidiária da TIM S.P.A, está contratando novas pessoas em solo brasileiro. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa fundada em 1995, conheça quais são as vagas disponíveis:

Analista – Sales Support Professional (Vaga dedicada à PCD) – Curitiba – PR – Efetivo;

Banco de Talentos TIM – LGBTI+, 45+, Pessoas Negras – Banco de talentos;

Consultor de Relacionamento I Vaga dedicada à PCD – Call Center – Rio de Janeiro – RJ e Remoto;

Consultor de Relacionamento I Vaga dedicada à PCD – Call Center – São Paulo – SP e Remoto;

HR Business Partner – Consultor(a) Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Recruiter – Analista – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo

Sales Consumer & SMB – Analista – Curitiba – PR – Efetivo.

Mais sobre a TIM Brasil

Sobre a TIM Brasil, é válido frisar que, desde 2015, é líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação dos Living Labs em 2019, e está pronta para a próxima geração de redes móveis.

Além disso, a TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia atua comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança e, por isso, integra importantes carteiras da bolsa brasileira, como a do S&P/B3 Brasil ESG, do Índice de Carbono Eficiente (ICO2) e do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos – 13 anos – nesta lista.

Como se candidatar?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

