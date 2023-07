Tiroteio em Nova York: homem mata uma pessoa e fere três

A homem atirou em várias pessoas Cidade de Nova York no sábado, aparentemente ao acaso, matando um e ferindo outros três.

Segundo as autoridades, o suspeito é um homem hispânico de 25 anos com prisão anterior na cidade.

“Não sabemos o motivo, mas parece aleatório“, Joseph Kenny do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) Detetive Bureau disse a repórteres.

De acordo com Kenny, relatos de vídeo e testemunhas mostram que o homem não estava procurando por ninguém em particular e que aparentemente saiu atirando enquanto andava de motocicleta.

Os tiroteios em Nova York começaram por volta das 11h, horário local, no bairro do Brooklyn e continuaram pouco depois no bairro vizinho. rainhasocorrendo em um curto período de tempo, disse a polícia em entrevista coletiva.

Um hispânico de 21 anos foi o primeiro a ser atingido por balas, baleado no ombro e levado a um hospital sem ferimentos graves, disseram as autoridades.

Um homem asiático de 87 anos foi baleado nas costas e morreu devido aos ferimentos.

O atirador então atirou em outro hispânico de 44 anos, que foi atingido no rosto e está em estado crítico, e apenas um minuto depois atirou em outro homem, também hispânico.

“A última vítima, de 63 anos, foi ferida no ombro e está em condição estável”, disse Kenny.