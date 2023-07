TJMG deve lançar novo concurso em breve

De acordo com informações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o edital para seu próximo concurso está em fase de elaboração. Assim, o próximo certame do órgão deverá contar com cargos de nível médio.

Até o presente momento, o tribunal ainda não deu maiores informações sobre uma possível data de publicação do edital oficial. Contudo, a expectativa é de que o concurso ocorra neste segundo semestre de 2023.

Ademais, já ocorreu a seleção da empresa MS Concursos para atuar como banca organizadora do certame. Isto é, ficando responsável pelo processo de inscrição, aplicação das etapas seletivas e divulgação dos resultados finais.

Outras quatro empresas também encaminharam propostas para atuar como banca organizadora do concurso. Estas foram: a Fundação Getúlio Vargas (FGV), Instituto Access, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e Instituto AOCP.

No entanto, a MS Concurso foi a vencedora do processo, por apresentar as condições técnicas necessárias para a coordenação do concurso, com o menor preço.

Inicialmente, esperava-se que o TJMG lançasse um novo edital ainda durante o primeiro semestre de 2023. Contudo, os trâmites para o lançamento do concurso acabaram atrasando.

De acordo com o órgão, por meio da seleção haverão oportunidades para as carreiras de oficial judiciário e comissário da Infância e da Juventude.

TJMG já definiu formato das provas

De acordo com o tribunal, a seleção dos candidatos será através de uma etapa única. Isto é, sendo ela uma avaliação objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.



Conforme consta no projeto básico do edital, então, a aplicação das provas ocorrerá nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha.

Todos os participantes deverão responder 80 questões, sobre os seguintes assuntos:

Língua Portuguesa: 25 questões;

Noções de Direito: 25 questões;

Noções de Informática: 5 questões;

Conhecimentos Específicos: 20 questões;

Raciocínio Lógico: 5 questões.

Contudo, o TJMG pontua que “até a publicação do edital que regerá o certame, o conteúdo programático e o número de questões de cada disciplina poderão sofrer alterações”.

Após a divulgação sobre a realização de um novo concurso, muitas pessoas indagam sobre um novo edital já que o tribunal teve outra seleção recentemente, no ano passado. Ocorre que os cargos para o próximo processo seletivo serão diferentes dos de 2022.

As carreiras de oficial judiciário e comissário da Infância e da Juventude não estavam no último edital. Portanto, pela necessidade de mais servidores nessas funções, o TJMG vem se preparando para organizar outro concurso.

O que já se sabe?

Apenas será possível ter informações oficiais com a publicação do edital.

No entanto, recentemente, ocorreu a divulgação do projeto básico do próximo processo seletivo do TJMG. Assim, foi possível saber algumas informações sobre as funções. Isto é, como requisitos e remunerações, por exemplo.

O projeto básico funciona como uma espécie de espelho do edital, que será uma orientação par o documento oficial.

O número de vagas para cada especialidade, contudo, ainda não foi revelado. O valor da taxa de inscrição será de R$ 90 e a previsão é de que o concurso tenha 137.500 candidatos, ou seja, um número maior do que o último certame.

Requisitos das funções

Sobre o cargo de Oficial Judiciário do TJMG, portanto, já é possível saber:



Requisito: exigência de nível médio completo;

Salário: R$ 3.264,98 mais adição de outros benefícios;

Lotação: Unidades de Açucena; Águas Formosas; Aiuruoca; Alpinópolis; Alto do Rio Doce; Araçuaí; Arcos; Barbacena; Brumadinho; Buritis; Cabo Verde; Campestre; Campina Verde; Campo Belo; Campos Altos; Candeias; Carandaí; Carmos do Paranaíba; Conceição das Alagoas; Conceição do Mato Dentro; Contagem; Coromandel; Coronel Fabriciano; Entre-Rios de Minas; Ervália; Espinosa; Estrela do Sul; Eugenópolis; Formiga; Frutal; Guanhães; Guaxupé; Igarapé; Ipanema; Ipatinga; Itabira; Itajubá; Itamarandiba; Itamoji; Itamonte; Itanhandu; Jabuticabas; Jacinto; Jacuntinga; Jaíba. Além de Janaúba; Januária; Jequeri; Lagoa da Prata; Lajinha; Lavras; Machado; Manga; Manhumirim; Mateus Leme; Medina; Montalvânia; Monte Santo de Minas; Montes Claros; Mutum; Natércia; Nova Lima; Nova Resende; Nova Serrana; Novo Cruzeiro; Paracatu; Paraisópolis; Pedralva; Piranga; Pirapora; Poço Fundo; Prata; Resplendor; Ribeirão das Neves; Rio Casca; Rio Paranaíba; Rio Piracicaba; Rio Preto; Sabará; Santa Maria do Suaçuí; Santa Rita de Caldas; Santa Vitória; São Francisco; São João do Paraíso; São João Evangelista; São Romão; São Sebastião do Paraíso; Senador Firmino; Sete Lagoas; Tarumirim; Teófilo Otôni; Tiros; TJ MG; Três Marias; Tupaciguara; Turmalina; Ubá; Uberlândia; Unaí; Várzea da Palma; e Visconde do Rio Branco.

Além disso, para Oficial Judiciário (Comissário da Infância e da Juventude) sabe-se:



Requisito: exigência de nível médio completo em instituição reconhecida por órgão governamental competente.

Salário: R$3.264,98 mais adição de outros benefícios;

Lotação: Unidades de Belo Horizonte; Contagem; Governador Valadares; Montes Claros; Patos de Minas; Pedro Leopoldo, Teófilo Otôni; Uberaba; e Uberlândia.

Último concurso do TJMG teve mais de 110 mil inscrições

O último processo seletivo do TJMG contou com a inscrição de 110.589 candidatos para as 284 vagas das funções de oficiais e analistas judiciários.

De acordo com o portal do IBFC, os quantitativos segundo as carreiras foram os seguintes:

Oficial judiciário (nível médio): 62.831 inscrições, sendo 51.773 de ampla concorrência, 10.245 para cota de negros e 813 para cota de pessoas portadoras de deficiência;

Analista judiciário (nível superior): 47.758 inscrições, sendo 40.256 de ampla concorrência, 6.844 para cota de negros e 658 para cota de pessoas portadoras de deficiência.

O edital do certame foi oficialmente publicado em junho de 2022 e contou com a oferta de 284 vagas imediatas.

Então, todos os participantes foram avaliados por meio da aplicação de provas objetivas e discursivas. A etapa objetiva contou com a presença de 60 questões.

Já o exame discursivo, por sua vez, foi aplicado somente para os candidatos que preteriam o posto de analista judiciário, função de nível superior.

Para as carreiras de Analista Judiciário e Bibliotecário foi cobrado um texto dissertativo sobre tema de conhecimento específico. Enquanto para as demais especialidades foi exigido somente um estudo de caso.

Por esse motivo, é muito importante que os candidatos para o próximo concurso consultem provas anteriores. Assim, é possível entender melhor como é a cobrança das bancas examinadoras e o que o TJMG busca de seus futuros servidores.