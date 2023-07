TODOS que recebem o BOLSA FAMÍLIA de JULHO acaba de sair

Os pagamentos do Bolsa Família de julho já foram anunciados e muitas famílias já estão se organizando para garantir as contas em dia e a organização financeira com base no benefício.

Sendo normalmente pago na última dezena do mês, o benefício continua seguindo o número do NIS do titular para poder ser pago. Isto é, as parcelas do Bolsa Família são distribuídas nas contas dos beneficiários sempre de acordo com o final do NIS de cada titular.

Neste texto, apresentamos o cronograma de pagamento deste mês para que você já se organize e garanta as contas em dia com mais facilidade. Acompanhe e tire as suas dúvidas!

Bolsa Família de julho: Veja o calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos do Bolsa Família de julho já foi divulgado e seguirá as mesmas regras de sempre. No entanto, é importante destacarmos algo que talvez nem todos os beneficiários sabem: quando o pagamento está programado para uma segunda-feira, normalmente é possível tê-lo em conta, efetivamente, no sábado anterior à data prevista.

Ter isso em mente pode ajudá-lo a organizar as finanças da família com mais facilidade. Afinal de contas, você já saberá quando receber o pagamento e, assim, poderá dar aquela organizada nas contas pendentes.

Veja só como fica o calendário do Bolsa Família de julho:

18 de julho: NIS final 1;

NIS final 1; 19 de julho: NIS final 2;

NIS final 2; 20 de julho: NIS final 3;

NIS final 3; 21 de julho: NIS final 4;

NIS final 4; 24 de julho: NIS final 5;

NIS final 5; 25 de julho: NIS final 6;

NIS final 6; 26 de julho: NIS final 7;

NIS final 7; 27 de julho: NIS final 8;

NIS final 8; 28 de julho: NIS final 9;

NIS final 9; 31 de julho: NIS final 0.

Como saber se ainda estarei recebendo o Bolsa Família de julho?



Uma dúvida muito comum dos beneficiários dos Bolsa Família é com relação ao direito de se manter no programa. Afinal de contas, não é de hoje que vemos muitas notícias e matérias que falam da redução da parcela, cortes em pagamentos, bloqueios, etc.

No entanto, se você estiver dentro dos requisitos do programa e com os seus dados atualizados, não terá com o que se preocupar. Porém, lembre-se: não basta apenas estar dentro dos requisitos se você não atualiza os seus dados no CadÚnico há mais de dois anos, ok?

Isso porque o Governo utiliza as informações contidas no CadÚnico para continuar transferindo os pagamentos do Bolsa Família. Logo, se os seus dados não forem atualizados de forma periódica, o seu cadastro poderá “cair”, de certo modo, deixando a sua família de fora do programa.

Sendo assim, se você acredita que o seu cadastro não é atualizado há muito tempo, procure o CRAS mais próximo da sua casa para averiguar essa situação e, assim, garantir que tudo esteja organizado para receber o seu benefício.

Além disso, lembre-se de averiguar se você e sua família cumprem as regras abaixo:

Se há gestante na família, é necessário que ela esteja fazendo pré-natal;

A família precisa estar com o calendário vacinal em dia;

Manter a frequência escolar acima de 60% para crianças entre quatro e cinco anos, e 75% para crianças maiores de seis anos;

Realizar o acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos.

Estando com esses requisitos em dia e com os seus dados atualizados, muito provavelmente você receberá Bolsa Família de julho.