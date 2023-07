Tokens de torcedor: Dybala ganha o prêmio de gol da temporada da Roma

EUera provável que Paulo Dybala iria ganhar RomaO prêmio de gol da temporada do brasileiro, já que teve quatro entradas entre as oito para escolher – um sinal da qualidade e influência que o craque argentino tem na equipe.

Foi realizada uma votação através da app Socios.com onde foi escolhido o golo mais bonito da época 2022/2023. Segundo os detentores de fichas que participaram da votação, seu gol que levou a Liga Europa empate nas semifinais contra Feyenoord para a prorrogação foi o melhor.

O processo de votação foi realizado por votação por confronto direto. Um gol ou outro. Essa foi a decisão que os tokenistas tiveram que tomar para garantir que os gols mais votados passassem às quartas, semifinais e final. A decisão final foi tomada e Dybala levou o prêmio para casa.

O que é o Socios.com e os tokens de fãs?

O Socios.com é a plataforma por trás dos Fan Tokens, os ativos digitais que estão transformando a maneira como os torcedores interagem com seus times favoritos. Por meio dos Fan Tokens, os torcedores podem acessar promoções e descontos especiais, participar das decisões do time por meio de pesquisas e ganhar prêmios e brindes exclusivos, desde mercadorias oficiais autografadas até experiências únicas, como jogar no estádio de seu time ao lado de uma lenda do clube.

A Socios.com trabalha com mais de 150 organizações esportivas de 10 disciplinas diferentes em 25 países diferentes. Na Espanha, o Socios.com é parceiro oficial da LaLiga Santander e do Atlético de Madrid, Barcelona, ​​​​Sevilha, Real Sociedad, Valência e Levante, bem como o clube de esports Team Heretics. Na Inglaterra, há times como Manchester City, Arsenal, Leeds United, Aston Villa, Everton e Crystal Palace. A Socios.com pertence à Chiliz, empresa líder em soluções de blockchain para a indústria de esportes e entretenimento.