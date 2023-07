Tokens de Torcedor: Os detentores do Token de Torcedor do Sevilla escolherão e colocarão as novas bandeiras de escanteio no Pizjuan.

Sevilha dará aos torcedores a oportunidade de escolher o desenho das bandeiras de escanteio que serão usadas no Estádio Ramon Sanchez Pizjuan durante a próxima temporada 2023/24. Isso será possível graças a uma pesquisa que já está disponível no Socios.com onde os torcedores do time que fazem parte da família torcedor titular poderão votar até 30 de julho.

Sevilha Os torcedores poderão escolher entre três designs diferentes: o emblema com as iniciais SFC, escudo utilizado desde a fundação do clube até 1921; o brasão atual em versão monocromática, em branco sobre fundo vermelho; e o brasão oficial atual.

Além disso, o destaque é a possibilidade de quatro dos Portadores de fichas de torcedor do Sevilla terão a chance de colocar pessoalmente as flâmulas antes da primeira partida da primeira rodada da LaLiga Santander no dia 11 de agosto. Quatro pessoas que terão o privilégio de pisar no gramado de um estádio lotado e curtir a partida na área VIP do estádio Sanchez Pizjuan.

O que é Socios.com e Tokens de Fã?

A Socios.com é a criadora dos Fan Tokens, ativos digitais que estão transformando a forma como os torcedores interagem com seus times favoritos. Por meio dos Fan Tokens, os torcedores têm acesso a promoções e descontos especiais, participam das decisões do time por meio de pesquisas e ganham prêmios e brindes exclusivos, desde mercadorias oficiais autografadas até experiências únicas, como disputar uma partida no estádio de seu time ao lado de uma lenda do clube.

A Socios.com trabalha com mais de 150 organizações esportivas de 10 disciplinas diferentes em 25 países diferentes. Na Espanha, o Socios.com é parceiro oficial da LaLiga e da Atlético de Madrid, Barcelona, ​​​​Sevilha, Real Sociedad, Valência e Levante, bem como o clube de esports Team Heretics. A Socios.com pertence à Chiliz, empresa líder em soluções de blockchain para a indústria de esportes e entretenimento.