Tom Aspinall atropela Marcin Tybura em 73 segundos para retorno estrondoso no UFC Londres

Tom Aspinall mandou a torcida londrina feliz para casa após uma finalização rápida.

Aspinall voltou ao octógono pela primeira vez desde que sofreu uma lesão devastadora no joelho quase um ano antes de enfrentar Marcin Tybura na luta principal do UFC Londres, no sábado. A história de retorno não poderia ter sido melhor, já que Aspinall dominou completamente Tybura e o finalizou em pouco mais de um minuto com golpes.

Confira o vídeo da multidão em erupção para a finalização de Aspinall no vídeo abaixo.

O tempo oficial da paralisação foi 1:13 da primeira rodada.

Aspinall acertou um grande chute alto logo de cara que errou o pouso com impacto total, enquanto ele continuou a usar movimentos incríveis, acertando chutes no corpo antes de perfurar o ultradurável Tybura com o tiro que iniciou a sequência final da luta. Aspinall tentou matar e, segundos depois, o retorno bem-sucedido da lesão foi completo.

Após a vitória, Aspinall pediu o microfone a Michael Bisping e ele expôs seu futuro com algumas previsões.

“Vou para Paris, vou sentar na primeira fila para Ciryl Gane e Serghei Spivac. Vou vencer o vencedor dessa luta e depois vou vencer Jon Jones”, disse Aspinall.

Aspinall está agora com 6-1 dentro do octógono, enquanto a sequência de duas vitórias de Tybura foi interrompida.