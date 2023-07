Tom Aspinall finalmente se sente pronto para a ‘luta dos sonhos’ de Jon Jones, espera atrair Jones para ficar por perto

Tom Aspinall sempre valorizou a abordagem lenta e constante em sua carreira no MMA, pregando paciência sobre um caminho acelerado para uma chance prematura pelo título. Essa filosofia pareceu ainda mais profética quando o campeonato dos pesos pesados ​​do UFC caiu nas mãos de Jon Jones, um homem amplamente considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos e ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC que esperou 13 longos anos antes de finalmente subir de peso.

Mas e agora?

Aos 30 anos, totalmente recuperado da lesão no joelho sofrida em julho de 2022 e marcado para o retorno do UFC a Londres neste sábado contra Marcin Tybura, Aspinall finalmente se sente pronto para se testar contra pesos pesados ​​como Jones, o melhor do mundo?

“Sim”, disse Aspinall com confiança no dia da mídia do UFC Londres.

“Essa é a luta dos meus sonhos”, explicou. “Meu objetivo no futuro não é apenas vencer [at UFC London], mas eu quero excitar Jon Jones. Tipo, eu quero que ele olhe para mim e pense – eu continuo dizendo isso em entrevistas e outras coisas, mas neste momento ele provavelmente não sabe quem eu sou. Ele provavelmente não, e tudo bem. Mas eu quero que ele me veja lutar nas próximas lutas e pense: ‘Preciso ficar por perto para esse cara. esse cara merece [to fight me].’ Quero que ele olhe para mim e pense: ‘Preciso me testar contra esse cara’ e fique animado com caras como eu chegando e querendo aceitar esse desafio.

Aspinall pode não estar longe de conseguir o que deseja.

A potência inglesa estava 5-0 sob a bandeira do UFC até que ele sofreu uma lesão estranha no joelho apenas 15 segundos em sua última luta contra Curtis Blaydes. Embora o revés obviamente tenha forçado Aspinall a ficar de fora por um ano de recuperação, pouco fez para prejudicar seu estoque como um dos mais promissores novatos na divisão dos pesos pesados. Aspinall continua sendo um jovem talento de primeira linha em uma categoria de peso sempre precisando de novos rostos e novos nomes, então ele sabe que apenas uma boa performance em seu retorno ao UFC pode fazer maravilhas para garantir a ele o tipo de impulso que leva a um confronto dos sonhos com Jones.

“O MMA meio-pesado tem suas próprias regras, na minha opinião”, disse Aspinall. “Se eu estou em 5º lugar no ranking e luto no 10º lugar, que é o que está acontecendo, e eu deito nele por cinco rounds e é uma luta chata, não vai realmente me mover para cima. Mas se eu for lá e nocauteá-lo em 30 segundos com uma cotovelada maluca, isso vai me colocar como o contendor nº 1. E é assim que funciona, cara.

“Nem sempre se trata de classificações – são performances impressionantes. Então tudo depende de como vai ser a luta no sábado, que tipo de finalização vou conseguir, que tipo de vitória vou conseguir, como vai ser a luta. Não sei, vamos ver.”

Nesta fase de sua carreira, Aspinall está confiante de que se equipara “muito bem” a Jones.

A grande questão, no entanto, é se Jones ainda estará por perto quando Aspinall subir na foto do título.

Jones está programado para enfrentar o ex-campeão Stipe Miocic em 11 de novembro no UFC 295 em sua primeira defesa do cinturão dos pesos pesados. “Bones” repetidamente provocou que a luta poderia ser a última de sua lendária carreira, mas Aspinall está determinado a atrair Jones para ficar por perto. Uma atuação marcante contra Tybrua pode ajudar bastante nesse sentido.

Porque quando questionado sobre Jones x Miocic, Aspinall deixou claro que espera que Jones saia do Madison Square Garden de Nova York com o cinturão ainda na cintura.

“Eu acho que é interessante”, disse Aspinall. “Eu acho que é difícil escolher um vencedor, realmente, porque Stipe agora está ficando um pouco velho, eu diria. Ele tem muitos quilômetros rodados e não luta há uns dois ou três anos, e isso vai ser difícil. E sim, acho difícil saber onde Stipe está, neste momento; considerando que, Jon Jones, sabemos exatamente onde ele está, ele teve uma ótima performance.

“Então é MMA peso pesado, você nunca pode dizer exatamente o que vai acontecer obviamente no mais alto nível, mas eu diria que Jon Jones tem vantagem, definitivamente.”