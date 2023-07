Tom Aspinall responde a Jon Jones, confiante de que ele combina bem: ‘Trago algo diferente para ele’

O principal objetivo de Tom Aspinall é se tornar o campeão dos pesos pesados ​​do UFC – e se ele tiver a chance de lutar contra Jon Jones ao longo do caminho, isso é um bônus adicional.

Aspinall fez um retorno triunfante ao octógono na luta principal do UFC Londres no sábado, onde destruiu Marcin Tybura em pouco mais de um minuto por nocaute técnico. Após a vitória, Aspinall convocou o vencedor da luta principal do UFC Paris entre Ciryl Gane e Serghei Spivac, prometendo que venceria essa pessoa antes de entregar a Jones sua primeira derrota legítima.

“Acho que pareço bem”, disse Aspinall sobre Jones na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Londres. “É uma luta dos meus sonhos, e acho que sou jovem e fresco. eu não tenho montes de [mileage in my career], e eu sou grande. Posso fazer tudo bem, sou rápido, sou forte, sou pesado – o que não é como muitos de seus adversários no passado.

“Sinto que trago algo diferente para ele, acho que ele também sabe disso – ou deveria saber seguir em frente.”

Não demorou muito para a entrevista pós-luta de Aspinall chamar a atenção do próprio Jones.

Não muito depois de Aspinall traçar planos para vencer Jones depois de derrotar o vencedor de Gane x Spivac, o atual campeão peso-pesado do UFC twittou uma resposta simples: “Parece bom”.

“Jon Jones sabe que eu existo, woo-hoo! Isso é uma vitória em si”, disse Aspinall em resposta. “Estou empolgado com isso. O que eu quero fazer, venho dizendo isso a semana toda, é ganhar minhas lutas daqui para frente, claro, mas também, outro objetivo meu é motivar o Jon Jones a ficar por perto e lutar comigo. Tipo, esse é o meu sonho absoluto, cara. … Um cara de Atherton lutando contra Jon Jones, cara? Oh meu Deus, isso seria incrível.

Aspinall lutou pela última vez um ano antes contra Curtis Blaydes no mesmo prédio do evento de sábado, mas a luta terminou abruptamente em apenas 15 segundos depois que Aspinall sofreu uma lesão brutal no joelho. A reabilitação foi difícil, mas Aspinall diz que a lesão – em uma reviravolta estranha – pode ser descrita como “a melhor coisa que poderia ter acontecido”, especialmente com a forma como ele se sente atualmente.

Seguindo em frente, Aspinall convocou para enfrentar o vencedor de Gane x Spivac no mesmo card da defesa do título de Jones contra Stipe Miocic – UFC 295, que acontece em 11 de novembro no famoso Madison Square Garden de Nova York. Aspinall já ultrapassou Spivac em menos de uma rodada em setembro de 2021, então, se Gane é o próximo homem, Aspinall gosta de suas chances.

“Acho que estou me saindo muito bem contra ele”, disse Aspinall sobre Gane. “Acho que sou tão rápido quanto ele, me movo igualmente. A diferença é que posso agarrar e tenho muito poder, e acho que isso é inegável nesta fase da minha carreira.”

Embora chamar a atenção de Jones com sua vitória e discurso pós-luta seja um grande primeiro passo, Aspinall no final das contas só quer ter o cinturão peso-pesado do UFC em volta da cintura – quer ele o receba ou não do homem que muitos consideram ser o maior de todos os tempos.

“Não é meu objetivo [to fight Jon Jones]”, explicou Aspinall. “Eu adoraria que isso acontecesse, [but] meu objetivo é ser campeão dos pesos pesados. Esse é o meu objetivo de vida agora. Mas Jon Jones seria apenas um bônus extra. Se eu conseguisse isso, seria incrível.

“Mas se ele se aposentasse, eu não diria, ‘Jon se aposentou, oh, não.’ Eu ficaria chateado, obviamente [that I wouldn’t get the chance], mas não me incomodaria. Vou lutar com o próximo cara que tiver o título, sem problemas.”