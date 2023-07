Tom Aspinall seguiu o conselho de Michael Bisping para anunciar o vencedor de Ciryl Gane x Serghei Spivac

O peso pesado do UFC, Tom Aspinall, disse que estava pensando estrategicamente quando anunciou o vencedor do UFC Paris após uma vitória triunfante no UFC Londres. Então ele admitiu que sua estratégia poderia usar alguns ajustes.

Aspinall acenou para uma luta com o vencedor de Ciryl Gane x Serghei Spivak, que é a manchete do UFC Paris em setembro. Um possível problema com isso: ele já possui uma vitória dominante sobre Spivak, um nocaute técnico no primeiro round em 2021 que não deixou dúvidas sobre o lutador superior naquela noite.

Há outro peso pesado do UFC com o mesmo primeiro nome (embora com grafia ligeiramente diferente) que apresenta uma opção muito mais atraente para o legado de Aspinall e aspirações ao título: Sergei Pavlovich. Mas há razões pelas quais o peso pesado britânico não mordeu isso.

“Quero dizer, seria bom guardá-lo para um título também, porque tenho certeza que vamos lutar por isso algumas vezes”, disse Aspinall na segunda-feira em A Hora do MMA. “Eu acho que não vai ser um e pronto.

“Além disso, vou colocar parcialmente a culpa em Michael Bisping por isso, porque Michael Bisping me disse que você deve sempre tentar lutar contra o cara que acabou de lutar por um título e o perdeu. Isso é o que as pessoas querem parecer porque ele é o próximo melhor da fila. Então pensei que Ciryl Gane apenas lutou pelo título, perdeu. Se ele ganhar. Seria perfeito.”

Menos do que perfeito, é claro, seria o cenário em que Spivak derrotasse o ex-campeão interino Gane para apresentar um duelo que ninguém pediu. Aspinall não sabia bem o que dizer sobre isso.

“Sou novo nessa coisa de chamar as pessoas,” ele admitiu. “Não costuma ser meu estilo. Só estou tentando arranjar uma briga. Estou tentando garantir o próximo passo, e as pessoas queriam ouvi-lo. As pessoas enlouqueceram quando comecei a fazer isso. As pessoas estavam adorando.

“Eu definitivamente concordaria com isso [idea that Pavlovich makes more sense]. Entendo exatamente o que você quer dizer e não estou contestando que você esteja certo. Só estou dizendo que, por alguma razão, isso estava fresco em minha mente durante a semana. Mas, você sabe, do jeito que eu vejo, todos nós vamos lutar uns contra os outros de qualquer maneira. Tipo, nós éramos todos jovens no auge antes. Acho que estou muito antes do meu auge, pessoalmente.

Como um peso-pesado agora em seu auge (e recuperado de uma lesão devastadora), Aspinall gosta da ideia de trabalhar tanto fora quanto dentro do octógono. Para fazer isso, ele acha que colocar seu nome ao lado de novos nomes na programação de eventos europeus é uma jogada inteligente.

“Durante toda a semana, quando estive em Londres, houve muita conversa sobre o UFC Paris”, disse ele. “Então, está meio que fresco na minha mente. … eu estava fazendo minhas coisas para [UFC U.K. broadcast parter] BT Sport, agora espero fazer mais coisas para a TNT Sport. Então eu estava pensando, nosso show é europeu. O esporte TNT estará lá. Eu quero fazer as coisas do comentarista novamente. Eu estarei lá.

“Por que não fazer um pouco de cena e me jogar na jaula depois, e teremos um pouco de impasse para a multidão. Achei que seria muito divertido. Isso é o que eu estava pensando, para ser honesto com você.

Se Pavlovich for o próximo adversário, no entanto, Aspinall não tem problemas com isso. Eles já se enfrentaram em uma ocasião, uma reserva do UFC Vegas 36 que foi cancelada devido a problemas de visto do russo.

Todos os pesos pesados ​​de destaque estão lutando pelo título dos pesos pesados ​​atualmente detido por Jon Jones, e os relatos de aposentadoria de “Bones” após o UFC 295 só aumentaram a urgência. Aos 30 anos, Aspinall ainda não se sente assim.

