Tom Aspinall vs. Marcin Tybura destaques do vídeo da luta completa

Assista Tom Aspinall x Marcin Tybura em vídeo com destaques completos do evento principal do UFC Londres, cortesia do UFC e outros veículos.

UFC Fight Night: Aspinall x Tybura aconteceu no dia 22 de julho na The O2 Arena em Londres, Inglaterra. Os pesos pesados ​​do UFC Tom Aspinall (13-3) e Marcin Tybura (24-8) colidiram no evento principal da noite, que foi ao ar ao vivo na ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Aspinall x Tybura, confira o blog ao vivo de Shaun Al-Shatti, do MMA Fighting.