Tom Brady e Micah Parsons provocam polêmica com foto no Instagram em festa de 4 de julho

An foto inesperada de NFL Super estrela Tom Brady posando ao ladoDallas Cowboys‘ destaque defensivo Micah Parsons deixou a comunidade online em um frenesi. A surpreendente dupla chamou a atenção de Reddit usuários, que não puderam deixar de opinar sobre essa improvável união de jogadores de times rivais.

Bradyamplamente considerado como um dos maiores zagueiros do história da NFL, geralmente é alvo de perseguição implacável por jogadores como Parsons no campo de futebol. No entanto, o Instagram O instantâneo os uniu, mostrando sua camaradagem fora do campo de futebol.

O postagem no Instagram rapidamente encontrou seu caminho para o oficial subreddit do Dallas Cowboys, provocando uma onda de comentários e reações de fãs intrigados. “Que diabos é essa merda de ilha do amor?” exclamou um redditor, claramente pego de surpresa pela conexão inesperada. Outro entrou na conversa, destacando a crescente popularidade de Parsons, afirmando: “Micah Parsons está em toda parte lol. Ele é claramente o Cowboy mais famoso agora e o rosto da franquia.”

O intrigante encontro entre Brady e Parsons ocorreu na festa exclusiva de 4 de julho organizada por Fanatics CEO Michael Rubin. O evento repleto de estrelas, realizado no extravagante Rubin’s $ 50 milhões mansão à beira-mar em Bridgehampton, Long Island, Nova York, exigiu que todos os participantes usassem roupas brancas.

A extravagância do Quatro de Julho repleta de estrelas une esportes, música e a elite de Hollywood

Brady e Parsons não foram os únicos nomes notáveis ​​presentes; a lista de convidados ostentava uma lista impressionante de celebridades do mundo dos esportes, entretenimento e música. NBA ex-MVP James Hardenmagnata do hip-hop Jay-Ze Patriotas da Nova Inglaterra proprietário Robert Kraft foram apenas algumas das personalidades ilustres vistas no sarau. O próprio Brady compartilhou outro foto do instagramdesta vez posando com quavo da dupla de hip-hop Migos.

O encontro provou ser quem é quem na indústria do entretenimento, com luminares como Beyoncé, Kevin Hart, James Corden, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Ben Affleck, Jennifer Lopeze Justin Bieber abrilhantando o evento com sua presença. A noite também contou com apresentações eletrizantes de Usher, Meek Mille Ne-Yo, entre outros músicos talentosos.

Interessantemente, Leonardo Di Caprio, que foi flagrado na festa, já havia sido visto ao lado Brady durante empresário Bert HedayaAniversário na Sardenha, Itália. A dupla também compareceu ao extravagante $ 12 milhões casamento de Joe Nahmad e Madison Headrick.

EsfregarAs luxuosas festividades do clube também atraíram outras estrelas notáveis ​​do futebol. Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow e wide receiver do Baltimore Ravens Odel Beckham Jr. estavam entre os convidados privilegiados, somando-se ao poder de estrela do evento. O NBA também foi bem representado, com jogadores como Kyle Kuzma, Devin Booker, Joel Embiid, Tobias Harris, PJ Tucker, e Tyrese Maxey em atendimento.

Como a foto de Brady e Parsons continua a circular nas redes sociais, fãs e entusiastas não podem deixar de especular sobre o significado desse encontro inesperado. Quer tenha sido apenas um encontro casual ou uma sugestão de futuras colaborações, uma coisa é certa: as festividades de 4 de julho na mansão de Michael Rubin serão lembradas como uma reunião extraordinária de alguns dos maiores nomes do esporte e do entretenimento.