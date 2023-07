Tom Brady elogia com orgulho seus três filhos: verão muito bom

Tom Brady está aproveitando o tempo com sua família após sua longa e bem sucedida carreira no NFL.

Brady terminou sua carreira brilhante em 2022, finalmente saindo do jogo depois de voltar da aposentadoria na parte de trás do Tampa Bay Buccaneers‘Vitória do SuperBowl em 2021.

Essa decisão pode ter custado seu casamento, com muitos acreditando Gisele Bündchen cansou de esperar que Brady se aposentasse. De qualquer forma, o jogador de 45 anos parece estar acabado para sempre, pelo menos com sua carreira de jogador.

O antigo Nova Inglaterra e Tampa Bay A estrela se aventurará na transmissão com a Fox Sports a partir da temporada de 2024, como parte de um acordo assinado antes de pendurar as chuteiras.

Nesse ínterim, parece que Brady está aproveitando um tempo importante com seus filhos, postando imagens de crianças junto com uma legenda de dois corações.

Na primeira foto, os filhos de Brady, John “Jack” Edward Thomas, 15, e Benjamin Rein, 13, são retratados caminhando lado a lado em direção a uma praia. Enquanto no segundo, sua filha, Vivian Lake, 10, é retratada acariciando um cavalo em um estábulo.

Vivian e Benjamin são do casamento de Brady com Gisele, enquanto Jack é de um relacionamento que teve com Bridget Moynahan.

Brady também postou videoclipes de seus filhos pulando em um rio, aproveitando o verão com o pai.

O zagueiro mais vencedor de todos os tempos falou recentemente sobre seus filhos, dizendo à People: “Tenho meu pequeno calendário bem aqui. Vamos para a Disneylândia amanhã para comemorar porque é o último dia de aula. Então eles vão com seus mamãe por algumas semanas para o Brasil.”

Depois de confirmar que as crianças viajariam para a Europa com ele, Brady continuou: “Eles têm muitos bons planos. Essas crianças têm um verão muito bom pela frente.”