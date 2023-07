Tom Brady trolls Julian Edelman, que uma vez roubou itens inestimáveis ​​do QB

Tom Brady compartilhou um vídeo no Instagram Stories na sexta-feira dele jogando bola com a filha Vivian enquanto estava na piscina e aproveitou o tempo para trollar seu antigo Patriotas da Nova Inglaterra companheiro de equipe Julian Edelmanque uma vez roubou alguns itens inestimáveis ​​do armário do quarterback.

Brady, 45, legendou seu vídeo com um soco em Edelman, dizendo que Vivian estava fazendo sua melhor impressão do wide receiver, mas apenas porque ela não pegou a bola.

Tom Brady dá alguns conselhos incríveis para o novato QB Bryce Young

Edelman, 37, foi um dos receptores favoritos de Brady em sua carreira. Eles ganharam três anéis juntos e o WR já foi nomeado Super Bowl MVP.

O relacionamento deles fora do campo continuou depois que Brady trocou os Patriots pelo Tampa Bay Buccaneers e continua até hoje.

Edelman, que tem um patrimônio líquido estimado em US$ 25 milhões, apareceu recentemente no jogos com nomes podcast e revelou que roubou algumas coisas do armário de Brady antes que o QB deixasse a Nova Inglaterra.

O que Julian Edelman roubou de Tom Brady?

“Quando Tom saiu, fui até seu armário e roubei três pares de chuteiras que ele usava nos jogos”, disse Edelman. “Eu peguei algumas camisetas. Acho que posso ter levado o desodorante dele. Ele costumava ter esses produtos cheirosos, e eu sempre vinha e roubava uma pequena dose de sua colônia.

“Tom Brady sempre cheira bem. Tom sempre cheira bem. É estranho. Eu estou tipo, mano, como você está cheirando bem? Estamos no treino.”

A bola para touchdown final de Brady foi leiloada por mais de meio milhão de dólares, então é seguro dizer que Edelman tem uma mina de ouro em suas mãos.

As três chuteiras e camisas usadas provavelmente seriam vendidas por um bom dinheiro, mas esses itens não têm preço. Edelman provavelmente os manterá para sempre.