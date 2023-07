Tom Cruise faz de novo: seu filme ‘Missão Impossível’ estreia com 100% de aclamação da crítica

Dem 2022, Tom Cruise literalmente salvou o indústria cinematográfica depois dele ‘Top Gun: Maverick‘ o filme arrecadou mais de $ 1 bilhão nas bilheterias globais. Também foi indicado para Melhor Filme no Oscar. Isso foi mais do que suficiente para as pessoas ficarem animadas com o próximo ‘Missão Impossível: Dead Reckoning Parte 1‘ filme. Vai sair daqui a uma semana e os críticos já estão começando a fazer suas primeiras exibições para revisar o filme. Como resultado, o agregado de críticos de cinema conhecido como Rotten Tomatoes está entregando os primeiros resultados do fiom. Tudo aponta para outro home run de Tom Cruise e toda a sua equipe. Porque depois de 54 críticas, o filme ficou em uma posição perfeita 100% pontuação na plataforma. Depois de 95 revisões durante a noite, a pontuação caiu ligeiramente para 98%.

Essa pontuação de 100% pode não permanecer para ‘Missão Impossível’

Não admira Tom Cruise ficou todo feliz durante as entrevistas, estreias do filme e suas próprias postagens nas redes sociais. Ele parece ter feito outro grande filme no qual já podemos esperar alguns dos mais impressionantes efeitos especiais criados por humanos no cinema. Embora existam outras franquias de ação, como John Wick ou o James Bond filmes, ninguém vai argumentar que Tom Cruise se esforça para criar os efeitos práticos visualmente mais impressionantes para seus filmes. Além disso, ele também tenta incluir todo o pacote que inclui protagonistas femininas fortes, comédia de primeira linha e sequências emocionantes que deixarão as pessoas na ponta da cadeira.

Dado que temos um verão movimentado de sucesso de bilheteria em nossas mãos, é revigorante ver que os críticos estão amando o início ‘Missão Impossível‘ exibições. Pelo menos as pessoas ficarão felizes em ir ao cinema sabendo de Tom Cruise filme é ótimo mais uma vez. Os espectadores também já estão assistindo ao novo filme de Indiana Jones. Além disso, uma semana depois de ‘Missão Impossível’, estamos recebendo os dois ‘Barbie‘ e ‘Oppenheimer‘ estreando no mesmo fim de semana. É um ótimo ano para ser um cinéfilo. Tom Cruise pode continuar fazendo suas coisas pelo tempo que quiser, especialmente se continuar fazendo ótimos filmes.