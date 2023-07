Tom Cruise não é como Nicole Kidman: ele aparece com o filho Connor em Nova York e deixa os rumores de uma briga para trás

Tom CruiseA vida privada de Michael sempre foi difícil de julgar, mas no sábado ele fez uma rara aparição pública com seu filho, connorNa cidade de Nova York.

Durante anos, assumiu-se que o casal tinha um relacionamento tenso, com uma brecha entre o casal surgindo, mas esta última imagem parece sugerir que qualquer possível infelicidade ou desacordo foi deixado para trás entre pai e filho.

Cruzeiro é um co-pai de connor com Nicole Kidmanembora se entenda que ela não tem muito relacionamento com o jovem de 28 anos.

Os dublês de Tom Cruise são literalmente idênticos a eleMC

Cruzeiro estava participando de um evento promocional para o lançamento de seu próximo filme ‘Missão Impossível: Dead Reckoning’ e seu filho estava lá para oferecer seu apoio.

As relações parentais de Cruise foram misturadas

Enquanto o ator de Missão Impossível está aparentemente de volta ao caminho certo com seu filho, connora paternidade provou ser uma mistura para a estrela.

Com Kidman não ter um relacionamento muito próximo com os filhos adotivos que ela tem com Cruzeirorumores de ser por causa de Cruzeiroassociação com a cientologia e como isso influenciou as crianças, também é importante notar que Cruzeiro não tem relacionamento com a outra filha, Suri.

Nascido durante seu relacionamento com Kate Holmes, Suri tem muito pouco contato com o pai.