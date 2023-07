Tom Cruise ocupa o centro das negociações SAG-AFTRA, levanta questões de IA e dublês

Tom Cruise fez uma aparição surpresa durante SAG-AFTRAsessão de negociação com o Aliança de produtores de cinema e televisão, enfatizando a importância de abordar as preocupações da guilda em relação à IA e aos profissionais de dublês. O Repórter de Hollywood soube que Cruise usou a plataforma para instar o AMPTP a ouvir a posição do SAG-AFTRA sobre esses assuntos.

O envolvimento de Cruise se estendeu além da questão da IA, já que ele também expressou apoio à posição do SAG-AFTRA em relação aos dublês. O ator compartilhou suas percepções sobre o estado delicado das salas de cinema na era pós-pandemia, conscientizando os representantes do SAG-AFTRA.

Enquanto SAG-AFTRA ocasionalmente convida artistas para participar de negociações para discutir áreas de sua especialidade, Cruzeiroa presença de carregava um peso significativo. A guilda reconheceu o valor de sua perspectiva e vale a pena notar que nenhuma outra estrela do calibre de Cruise participou dessa capacidade durante as negociações.

O SAG-AFTRA apresentou propostas relacionadas a profissionais de dublês, incluindo coordenadores e performers de dublês, que são representados pelo sindicato de 160.000 membros. Além disso, eles visam estabelecer diretrizes mais rígidas em relação ao uso de IA generativa no entretenimento, com foco em garantir o consentimento do artista e uma compensação justa quando suas performances forem incorporadas à tecnologia de IA.

Era uma missão impossível para o superstar

Infelizmente, apesar do envolvimento de Cruise, as negociações entre SAG-AFTRA e AMPTP não resultaram em um acordo antes do vencimento do pacote de contratos de cinema e televisão do sindicato. Isso levou os artistas a iniciar atividades de piquete e reter seu trabalho, levando à interrupção e atraso de várias produções, incluindo Missão: Impossível 8.

Além de abordar as preocupações com IA e acrobacias, Cruise supostamente pediu SAG-AFTRA reconsiderar suas atuais regras de greve, especificamente em relação à capacidade dos atores de promover filmes durante uma greve. Reconhecendo o estado delicado das salas de cinema, Cruzeiro enfatizou a importância da promoção para os atores. No entanto, esse pedido gerou desconforto entre alguns presentes durante as discussões, já que as atuais regras de greve do SAG-AFTRA proíbem estritamente atividades de publicidade relacionadas a trabalhos ou empresas paralisadas.

Embora as negociações não tenham gerado o resultado desejado, o envolvimento de Tom Cruise serviu como um lembrete da importância da questão da IA ​​e do bem-estar dos dublês profissionais para o SAG-AFTRA.