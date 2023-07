Tom Holland se torna viral por realizar intensa cena de sexo gay em The Crowded Room

Tom Holland continua mostrando sua versatilidade na atuação, desta vez realizando uma intensa cena de sexo com um homem em A sala lotadaum Apple TV série original. O episódio de sexta-feira se tornou viral nas redes sociais e os fãs agora têm uma compreensão mais profunda de por que esse é o papel mais complicado de sua carreira.

Holland, 27, afirmou recentemente que teve que fazer uma pausa durante as filmagens porque o papel de Danny Sullivan quebrou ele. As filmagens estão demorando, mas o motivo do cansaço do ator está ficando claro.

No show, Holland interpreta um jovem preso sob suspeita de cometer um crime assustador. Seu transtorno de personalidade múltipla é revelado durante entrevistas com um investigador retratado por Amanda Seyfried.

Uma das personalidades com as quais o personagem de Holland luta é uma mulher chamada arianaque é quem faz sexo com um homem no episódio.

Os espectadores elogiaram Holland por um desempenho e versatilidade excepcionalmente brilhantes, especialmente em um papel tão inclusivo.

Reações à performance de Tom Holland

Os cinco primeiros episódios de A sala lotada ofereceu pequenas dicas sobre a cena de sexo iminente, que também deixou os telespectadores em estado de choque.

O personagem de Holland lida com problemas psicológicos profundos que chegam ao clímax na cena de sexo viral, mas os fãs ainda foram pegos de surpresa. Houve também algum ódio por parte de alguns que não apreciavam o seu “favorito homem Aranha” realizando um ato sexual com um homem diante das câmeras.

O programa, no entanto, faz um ótimo trabalho ao fazer o personagem parecer uma vítima de problemas de saúde mental, não apenas um criminoso. Sullivan lutando contra seus demônios e passado criminoso é relacionável graças aos escritores que não simplificam demais a condição.

Alguns espectadores também decidiram colocar a cena secundária de Holland contra a de sua namorada. Zendaya tem um trio com dois homens em seu filme de tênis desafiantes.