Tom Sandoval chora durante as filmagens de ‘Regras de Vanderpump’ no SUR

Voltar com os membros do elenco de “Regras de Vanderpump” não está indo bem para por Tom Sandoval – o novo vídeo mostra ele desmoronando durante a primeira noite juntos, mas você deve se perguntar se são lágrimas de crocodilo.

Testemunhas disseram ao TMZ … Tom estava conversando com seu amigo joalheiro Kyle Chan na SUR terça-feira à noite em WeHo. Como informamos, todo o elenco – exceto Raquel Leviss – estava lá e, por volta das 21h, as coisas tomaram um rumo emocional.

Confira o clipe, Tom começa a enxugar as lágrimas, mas é difícil dizer o que o deixou em seus sentimentos. Ariana Madix estava a apenas um passo de distância dele, então isso pode ter sido um fator.

Outra possibilidade, porém, é … os produtores disseram para ele parecer perturbado. A iluminação não estava boa, então não vamos atestar a autenticidade desse choro. Você faz a ligação!

Por outro lado, Ariana parecia muito feliz e conversando com as mulheres ao mesmo tempo em que Tom chorava – mas câmeras ‘VPR’ separadas estavam rodando em ambas as cenas.

Lembre-se, Tom, Ariana e outros membros do elenco abaixo entrou no SUR assistir James Kennedy DJ e para jantar com Lisa Vanderpump … marcando a primeira vez nesta temporada que todo o elenco foi visto sob o mesmo teto.



Scheana Shay brigou com Tom do lado de fora do restaurante naquela noite, e você podia ouvi-la gritar com ele: “Se você não tivesse fodido Raquel”, antes de ir embora.