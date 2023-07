Tom Sandoval diz que não há rixa com Adele após sua diss ‘Regras de Vanderpump’

por Tom Sandoval diz que não tem problema com Adele apesar de ela arrastá-lo sobre seu escândalo de traição … e ela está longe de ser cancelada em seu mundo.

A estrela de “Vanderpump Rules” estava na terça-feira em San Fernando Valley quando um paparazzi perguntou a ele sobre Adele o insultando no mês passado durante sua residência em Las Vegas.

No entanto, Tom está levando tudo com calma… dizendo que entende por que Adele teria uma visão negativa dele baseada puramente em ‘Scandoval’, que ele sente que não é culpa dela.

Obviamente, Tom já ouviu falar muito pior sobre ele – principalmente de colegas de elenco e especialmente de sua ex, Ariana Madix – então, faz sentido que ele basicamente não se incomode com a entrada de Adele no chat.