Tom Sandoval e Tom Schwartz têm conversa acalorada durante as filmagens de ‘Vanderpump’

por Tom Sandoval dar Tom Schwartz têm muito ar para limpar após o Scandoval – e eles estavam fazendo exatamente isso neste fim de semana … enquanto as câmeras estavam gravando, nada menos.

Como você pode ver, eles estão sentados um de frente para o outro e envolvidos no que parece ser uma conversa bastante séria – com Sandoval dando a Schwartz um olhar mortal aqui.

E sim, há uma equipe de filmagem ao redor deles também… com câmeras apontadas diretamente para eles, então isso quase certamente será apresentado na próxima temporada – o que obviamente eles estão fazendo. atirando agora . Agora, quando se trata exatamente do que eles estavam dizendo… ninguém sabe.

Você não consegue entender a conversa do áudio em nosso clipe – mas você deve imaginar que eles estavam discutindo as consequências da trapaça de Sandoval com Raquel Leviss … que o persegue há meses, e que veio à tona durante o recente episódio de reunião.