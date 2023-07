Tom Sandoval não sabe como Raquel Leviss está e faz dueto com Adele

Vamos começar com as coisas patetas. Um fotógrafo mencionou como Adele está em seu radar, até mesmo mencionando o ‘Scandoval’ durante um de seus shows de residência em Las Vegas. Confira a música que ele canta … estamos supondo que não vai acabar em Sin City.

Enquanto Tom estava saindo do IntoMeSea Spa em Santa Monica na quarta-feira com o ex-aluno do reality show, Billie Lee … o fotógrafo gira em torno de um assunto delicado – Ariana.

A pergunta é inocente o suficiente … como ele acha que ela vai fazer em “Dançando com as Estrelas?” Tom come macarrão nele e se inclina para trás para elogiar seu ex. Interessante.