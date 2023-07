Tom Sandoval volta a filmar ‘Regras de Vanderpump’ após filmagem de ‘Forças Especiais’

TS confirmou seu retorno ao reality show quinta-feira, depois de deixar algumas flores para Lisa Vanderpump no restaurante agora fechado PUMP in WeHo – um gesto que ele diz ter sido oportuno, considerando a popularidade de seu chefe e parceiro de negócios.

Enquanto ele admite que as câmeras estão nele para a 11ª temporada, ele fingiu quando questionado sobre o status de seu relacionamento com Raquel … exceto para observar que o show será tão interessante como sempre.

TMZ divulgou a história, Tom estava escandalosamente ausente da gangue ‘VPR’ quando as câmeras começaram a rodar no mês passado … e descobrimos que é porque ele estava no exterior filmando a última temporada de “Forças Especiais: O Teste Mais Difícil do Mundo” da FOX.