Tommy Fury responde ao ultimato de KSI, Jake Paul entra na conversa

Tommy Fury não estará armado.

Na sexta-feira, KSI postou um vídeo em seu canal no YouTube criticando Fury por suas demandas de luta, especificamente que a luta fosse disputada em 185 libras, e dizendo que o ex- ilha do amor star pode assinar o contrato como está ou KSI caminha. Bem, parece que Fury está bem com a última opção.

No sábado, Fury respondeu ao ultimato de KSI em seu Instagram, dizendo que lutará apenas até 185 libras e que se KSI estiver fora, ele apenas fará uma revanche contra Jake Paul.

“Aqui vamos nós de novo, pessoal. KSI falando sobre como é minha culpa o contrato ainda não ter sido assinado”, disse Fury. “Apenas algumas coisas para esclarecer. O KSI acabou de aceitar fazer o teste de drogas para essa luta, demorou muito nessa, e agora está reclamando do peso. Esta luta está em 185, é pegar ou largar. Eu sei que você é um anão e está preocupado com o peso, mas ponha mais comida e você chegará lá.

“Se você simplesmente não quer lutar, conheço alguém que vai lutar em outubro, alguém que está pronto para lutar e que vai chegar a 185. Jake Paul, se você quiser correr de volta, vamos nessa. Por mim tudo bem. Vou nocauteá-lo desta vez. Então, deixe-me saber, rapazes.

E isso também não parece ser uma ameaça vã. Fury venceu Paul por decisão dividida em fevereiro passado, em uma luta que vinha sendo anunciada há mais de um ano. Paul está agora definido para enfrentar Nate Diaz em uma luta de boxe de 10 assaltos em agosto, mas após o drama na sexta-feira, Paul twittou que estava aberto a lutar contra Fury em outubroe então em resposta à postagem de Fury hoje, a ex-estrela da Disney dobroudizendo que está feliz em retomar as coisas com Fury no outono.

“Vou te ensinar uma coisinha aqui: KSI é b****. Ele só fala merda,” disse Paul. Ele lutou contra Logan com 193 libras, mas quer drenar o peso de todos. Ele diz: ‘Oh, estou acima de todos os níveis’, mas depois quer que todos reduzam para reduzi-los o mais baixo possível para que ele possa tirar proveito deles. Isso não vai acontecer. Ele é só conversa. Ele só quer lutar contra videogames deficientes ou caras que são velhos pra caralho e dar uma cotovelada na cara deles.

“Mas Tommy, como meu filho, estou decepcionado com você, cara. Fiz de você um milionário, tornei-o famoso e você não agradeceu! Você é um idiota, você é um idiota, você disse que iria me limpar no chão, me limpar na tela, mas foi você quem provou a tela. Você é o único que provou o chão! Em uma decisão dividida, você por muito pouco me bata. Então, depois que eu nocautear Nate Diaz [on] 5 de agosto, estou indo atrás de você, Tommy. É melhor você estar pronto. Estou chegando.”

Paul enfrenta Diaz em 5 de agosto no American Airlines Center em Dallas.