Tony Bennett morto aos 96 anos

Tony Benneto lendário cantor e compositor de vários padrões clássicos americanos está morto … de acordo com seu publicitário

Sylvia Weiner confirmou à Associated Press que Tony morreu na sexta-feira em sua casa na cidade de Nova York. Embora nenhuma causa de morte tenha sido revelada, Tony lutou contra a doença de Alzheimer… ele anunciou seu diagnóstico pela primeira vez em 2016.

Tony estabeleceu um padrão para os cantores americanos com sucessos atemporais como seu clássico de 1962, “I Left My Heart In San Francisco”, e, no processo, conquistou gerações de fãs e admiradores na indústria da música… de Frank Sinatra a Lady Gaga.

Ele lançou mais de 70 álbuns ao longo de uma carreira que durou 7 décadas e lhe rendeu 19 Grammys. Mais recentemente, ele gravou, tocou e excursionou com Lady Gaga … que o admirava profundamente, pessoal e profissionalmente.

Na verdade, sua última aparição pública foi com Gaga no Radio City Music Hall em agosto de 2021, dois meses antes de seu último lançamento, o set de Bennett-Gaga “Love For Sale”, a sequência de sua colaboração no topo das paradas de 2014 “Cheek to Cheek”.

Esse álbum permitiu que ele quebrasse seu próprio recorde como o artista vivo mais velho com um No. 1 álbum na parada Billboard 200. Ele tinha 88 anos na época.

– Três anos antes, ele liderou as paradas com “Duets II”, apresentando estrelas contemporâneas como Gaga, Carrie Underwood e Amy Winehouse, em sua última gravação em estúdio

Seu relacionamento com Winehouse foi capturado no documentário indicado ao Oscar “Amy”, que mostrou Bennett encorajando pacientemente a jovem cantora insegura por meio de uma performance de “Body and Soul”.

Apesar de seus desafios médicos, Tony continuou se apresentando e gravando até 2021.



05/08/21 TMZ.com

Tony tinha 96 anos.