TOP 10 carros automáticos mais baratos no Brasil vai te surpreender

A popularidade dos automóveis sem o câmbio manual está em ascensão no Brasil, e sua acessibilidade tem aumentado. Na verdade, alguns modelos de carros automáticos que são vendidos no país estão disponíveis apenas com esse tipo de transmissão.

No entanto, um dos principais desafios para os motoristas é o valor: os carros automáticos podem custar até R$ 10.000 a mais que o modelo igual, mas com câmbio manual. Então, se você procura por um modelo assim e precisa de ajuda para descobrir o mais econômico, veja a lista que preparamos abaixo.

Quais são os carros automáticos mais baratos do país?

Aqui está a lista dos 10 automóveis automáticos mais econômicos disponíveis no mercado brasileiro:

Fiat Argo Drive 1.3 CVT – Preço: R$ 86.990,00. Fiat Cronos Drive 1.3 CVT – Preço: R$ 92.990,00. Citroën C3 Feel Pack 1.6 AT – Preço: R$ 93.790,00. Toyota Yaris Sedan XL 1.5 CVT – Preço: R$ 94.990,00. Toyota Yaris XL 1.5 CVT – Preço: R$ 94.990,00. Peugeot 208 Active 1.6 AT – Preço: R$ 99.990,00. Nissan Versa Sense 1.6 CVT – Preço: R$ 101.190,00. Chevrolet Onix AT 1.0 Turbo – Preço: R$ 107.190,00. Chevrolet Onix Plus AT 1.0 Turbo – Preço: R$ 112.990,00. Hyundai HB20 Comfort 1.0 AT – Preço: R$ 112.990,00.

Esses veículos oferecem uma opção acessível para aqueles que desejam adquirir um carro automático.

A diferença de preço entre os modelos e dicas para comprar

Investir em um veículo automático pode ser uma escolha vantajosa, mas o preço é um fator crucial a se considerar. Paulo Garbossa, economista e consultor do setor automotivo, confirma tal afirmação.



A diferença de valor entre modelos com câmbio automático e manual diminuiu significativamente devido ao aumento da produção de carros automáticos, mas ainda pesa no bolso do brasileiro.

Garbossa destaca que atualmente é possível encontrar carros automáticos com preços competitivos tanto no mercado de veículos novos quanto no de seminovos. No entanto, é fundamental analisar a diferença de valor entre as versões. Se um modelo automático custar R$ 5.000 a mais do que a versão manual, a compra pode não ser vantajosa.

Garbossa aconselha os motoristas interessados em comprar esse tipo de automóvel a realizar uma pesquisa de mercado. Com isso, devem ter cautela em relação a valores muito baixos, pois podem indicar possíveis problemas no veículo.

Outra dica é que quando se trata de adquirir um carro automático, é importante verificar a situação do câmbio. Isso porque a manutenção desse componente pode ser mais cara do que no caso de um carro manual.

Os tipos de câmbio automático

Existem dois tipos principais de câmbio automático: o “automático puro” e o “automatizado”. O primeiro é projetado especificamente para essa configuração, enquanto o segundo é uma caixa de câmbio manual com recursos que a tornam automática.

Os câmbios automatizados, também conhecidos como sequenciais, são mais delicados e exigem maior atenção. Eles tendem a apresentar mais problemas e exigem manutenção mais demorada.

Mais dicas para adquirir carros automáticos sem problemas

Aqui estão algumas dicas para a compra de um carro automático:

Pesquise os preços antes de efetuar a compra;

Verifique as condições gerais do veículo;

Considere levar um profissional especializado em câmbios para avaliar a proposta;

Dê preferência a modelos com câmbio automático puro, se possível;

Realize a manutenção regular do veículo.

Programa de carros populares infelizmente deixou a desejar

Os dados de vendas de veículos novos em junho e no final do primeiro semestre revelam que ter apenas a vontade de acertar não é suficiente para fornecer um suporte confiável ao mercado automotivo. Uma falha na comunicação ocorreu ao sugerir a volta do “carro popular”. A recriação desse tipo de veículo não era viável devido à falta das condições técnicas e de mercado.

Embora o programa governamental tenha oferecido os maiores descontos para subcompactos devido à sua economia de combustível, os resultados mais expressivos foram obtidos pelas picapes pequenas (+53%) e pelos hatches compactos (+20%). Os subcompactos e SUVs compactos tiveram um aumento de apenas 5% e 11%, respectivamente.

A medida provisória que criou o programa abrangeu automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Como resultado, dois terços dos incentivos foram direcionados para a categoria de veículos de maior preço. Posteriormente, houve um reforço para a primeira categoria, mas, mesmo assim, os recursos para os estímulos se esgotaram em apenas 30 dias.