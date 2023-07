TOP 5 maneiras de falar sobre dinheiro com crianças de maneira eficiente

Para muitos pais e educadores, falar sobre dinheiro com crianças pode ser bem desafiador. Afinal, como podemos trazer esse assunto à tona de um modo mais interessante e sem parecer o “chato” para os pequenos?

Na realidade, existem algumas atitudes dos adultos que podem, sim, serem colocadas em práticas na hora de contribuir com a educação financeira das crianças. Neste texto, apresentamos algumas dessas possibilidades. Acompanhe e inspire-se em nossas dicas!

5 maneiras de falar sobre dinheiro com crianças de maneira eficiente

Uma coisa é fato: não existe método infalível para falar sobre dinheiro com crianças. O que existem são ações que podemos ir testando e ir implementando na rotina, a fim de instigar os pequenos a pensarem mais sobre esse assunto.

Vejamos algumas possibilidades:

1. Ensine a diferença entre valor e preço

Comece ensinando a diferença entre valor e preço. Para isso, uma ida ao cinema pode ajudar. Você pode, nesse caso, mostrar os combos de pipoca para a criança: o maior é um pouquinho mais caro, mas representa um custo-benefício bem mais interessante, concorda?

Em outras ocasiões, pode ser que vocês se deparem com produtos muito caros e com pouco valor real, como um brinquedo que é apenas caro por ser “de marca”, enquanto outro, menos conhecido, pode ter muito mais atributos e ser mais barato.

2. Separe uma quantia para a criança usar no mercado

De tempos em tempos, dê uma pequena quantia de dinheiro para a criança gastar no supermercado. Quando estiverem fazendo as compras, converse com ela: será que vale a pena comprar o chocolate mais caro só porque vem um brinquedo, ou mais vale comprar outros três e ter muito mais guloseima, por mais tempo? E ainda, que tal comprar mais chocolate e ainda sobrar dinheiro para outro brinquedinho?



Essas análises podem ajudar a criança a tomar decisões mais assertivas. E mesmo que ela decida pelo chocolate caro, lembre-a de que o dinheiro acabará e ela não terá como comprar mais coisinhas.

3. Brincadeira do supermercado

Além de levar a criança no supermercado, que tal fazer uma brincadeira de compra e venda em casa? Separe diferentes itens e use dinheiro de brinquedo para poder se divertir com a criança.

Ajude-a a montar uma listinha de compras de acordo com o dinheiro que ela tem e com os itens que estão disponíveis.

4. Monte um cofrinho artesanal com a criança

Um cofrinho artesanal é uma das melhores formas de falar sobre dinheiro com crianças. Para colocar isso em prática, você pode, junto com a criança, fazer um cofrinho artesanal, usando materiais como lata de achocolatado, papel colorido para colar em volta da embalagem, e assim por diante. Depois, é só fazer um furo na tampa para guardar as moedas.

Feito isso, combine uma data e uma meta de dinheiro com a criança, para ela ir poupando até o dia especial de abertura do cofrinho.

5. Use histórias infantis para ensinar de forma lúdica

Por fim, use histórias infantis, de livros ou inventadas por você, para apresentar contextos de cuidados com o dinheiro, como poupar, e assim por diante. Dessa maneira, a criança também aprende por meio de contos mais lúdicos e que as ajudam a imaginar.