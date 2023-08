TOP10 carros mais baratos no Brasil tem lista revelada; veja

Na busca por um carro novo, muitos brasileiros estão em busca de opções que ofereçam um bom custo-benefício. E para quem procura economia, os carros mais baratos do Brasil podem ser uma excelente escolha.

Neste artigo, iremos apresentar uma lista com as opções mais acessíveis, destacando as marcas Renault, Fiat e Hyundai, além de revelar o grande campeão dessa categoria. Vamos conhecer cada um deles!

1º – Renault Kwid Zen: O Carro Mais Barato do Brasil

O grande destaque entre os carros mais baratos do Brasil é o Renault Kwid Zen. Com um preço de R$ 68.990, ele oferece um excelente custo-benefício. Equipado com um motor 1.0 SCe 12V, câmbio manual de 5 marchas, potência de 71 cv e torque de 10 kgfm, o Kwid Zen também conta com diversos recursos de segurança e conforto.

Entre eles estão os controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, direção elétrica, quatro airbags, monitoramento de pressão dos pneus, rádio com USB e Bluetooth, sistema start-stop e iluminação diurna em LED. Essa opção é ideal para quem busca um carro econômico e com boa relação custo-benefício.

2º – Fiat Mobi: Uma Opção Acessível

Outra opção entre os carros mais baratos do Brasil é o Fiat Mobi. Com um preço de R$ 68.990, o Mobi Like 1.0 oferece um motor 1.0 Fire 8V, câmbio manual de 5 marchas, potência de 74 cv e torque de 9,7 kgfm. O Mobi é um carro compacto, ideal para o trânsito urbano. Ele oferece um bom espaço interno e um design moderno.

Com essa opção, a Fiat oferece uma alternativa acessível para quem busca um carro prático e econômico.



3º – Hyundai HB20: Conforto e Economia

O Hyundai HB20 é uma das opções mais populares entre os carros mais baratos do Brasil. Com um preço de R$ 82.290, o HB20 Sense 1.0 oferece um motor 1.0 Kappa 12V, câmbio manual de 6 marchas, potência de 80 cv e torque de 10,2 kgfm. Além disso, o HB20 se destaca pelo seu design moderno e conforto interno.

Com um amplo espaço para passageiros e um porta-malas generoso, o HB20 é uma opção completa para quem busca economia sem abrir mão do conforto.

4º – Renault Stepway: Estilo e Economia

O Renault Stepway é mais uma opção entre os carros mais baratos do Brasil. Com um preço de R$ 79.990, o Stepway Zen 1.0 oferece um motor 1.0 SCe 16V, câmbio manual de 5 marchas, potência de 82 cv e torque de 10,2 kgfm. Além disso, o Stepway se destaca pelo seu design aventureiro e robusto.

Com detalhes exclusivos e uma suspensão elevada, o Stepway oferece um estilo único aliado à economia de um carro compacto.

5º – Peugeot 208: Tecnologia e Desempenho

O Peugeot 208 é uma opção interessante entre os carros mais baratos do Brasil. Com um preço de R$ 79.990, o 208 Like 1.0 oferece um motor 1.0 Firefly 6V, câmbio manual de 5 marchas, potência de 75 cv e torque de 10,7 kgfm. O destaque do 208 está na sua tecnologia embarcada, com uma central multimídia moderna e conectividade avançada. Além disso, o 208 oferece um desempenho surpreendente, combinando economia e agilidade.

6º – Fiat Argo: Esportividade e Economia

O Fiat Argo é mais uma opção entre os carros mais baratos do Brasil. Com um preço de R$ 79.790, o Argo 1.0 oferece um motor 1.0 Firefly 6V, câmbio manual de 5 marchas, potência de 75 cv e torque de 10,7 kgfm.

O Argo se destaca pelo seu design esportivo e pela sua dirigibilidade. Com uma suspensão ajustada e uma direção precisa, o Argo oferece uma experiência de condução única, aliada à economia de um motor 1.0.

7º – Volkswagen Polo Track: Estilo e Conforto

O Volkswagen Polo Track é uma opção interessante entre os carros mais baratos do Brasil. Com um preço de R$ 81.370, o Polo Track 1.0 oferece um motor 1.0 MPI 12V, câmbio manual de 5 marchas, potência de 84 cv e torque de 10,4 kgfm.

O Polo se destaca pelo seu design moderno e pelo seu conforto interno. Com um acabamento de alta qualidade e uma lista de equipamentos completa, o Polo oferece uma experiência premium por um preço acessível.

8º – Fiat Cronos: Espaço e Tecnologia

O Fiat Cronos é uma opção completa entre os carros mais baratos do Brasil. Com um preço de R$ 84.790, o Cronos 1.0 oferece um motor 1.0 Firefly 6V, câmbio manual de 5 marchas, potência de 75 cv e torque de 10,7 kgfm. O Cronos se destaca pelo seu amplo espaço interno e pelo seu sistema de entretenimento avançado.

Com uma central multimídia moderna e conectividade completa, o Cronos oferece tecnologia aliada à economia.

9º – Chevrolet Onix: Desempenho e Conforto

O Chevrolet Onix é uma opção interessante entre os carros mais baratos do Brasil. Com um preço de R$ 84.390, o Onix 1.0 oferece um motor 1.0 CSS Prime 12V, câmbio manual de 6 marchas, potência de 82 cv e torque de 10,6 kgfm. O Onix se destaca pelo seu desempenho e pelo seu conforto interno.

Com um motor potente e uma suspensão ajustada, o Onix oferece uma experiência de condução prazerosa aliada ao conforto de um carro completo.

10º – Citroen C3: Design e Tecnologia

O Citroen C3 fecha a lista dos carros mais baratos do Brasil. Com um preço de R$ 72.990, o C3 Live 1.0 oferece um motor 1.0 Firefly 6V, câmbio manual de 5 marchas, potência de 75 cv e torque de 10,7 kgfm. O C3 se destaca pelo seu design arrojado e pela sua tecnologia embarcada.

Com uma central multimídia completa e uma lista de equipamentos sofisticados, o C3 oferece estilo e conforto por um preço acessível.

As informações técnicas e de preços foram obtidas através do site especializado em carros e motos, Moto1.

A Moto Mais Vendida do Brasil

Enquanto falamos sobre carros mais baratos, não podemos deixar de mencionar a moto mais vendida do Brasil. A Honda CG é uma verdadeira campeã de vendas, representada atualmente pela versão 160 em quatro opções: Titan, Fan, Start e Cargo. Somente no período de janeiro a julho, foram vendidas incríveis 170.314 unidades no país. Com preços a partir de R$ 10.520, a CG é uma opção acessível para quem busca uma moto econômica e confiável.

Entre as versões, a CG Fan se destaca como a mais simples, enquanto a Titan oferece um melhor acabamento e mais recursos.

Ademais, os carros mais baratos do Brasil oferecem uma excelente oportunidade para quem busca economia e qualidade. Com opções que vão desde modelos compactos até carros com design arrojado, as marcas Renault, Fiat e Hyundai se destacam nessa categoria.

Além disso, a Honda CG se consagra como a moto mais vendida do país, oferecendo confiabilidade e economia. Se você está em busca de um veículo novo, essas opções são excelentes escolhas para considerar.