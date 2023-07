TOP5 motivos para você NÃO USAR o WhatsApp em seu notebook

O WhatsApp Web é uma extensão do popular aplicativo de mensagens para dispositivos móveis, permitindo aos usuários acessar suas conversas no computador.

Confira 5 razões para evitar o uso do WhatsApp Web

Embora seja útil para quem lida com várias conversas profissionais, há situações em que seu uso pode não ser recomendado, especialmente para aqueles que valorizam a segurança e a privacidade. Abaixo, listamos cinco motivos convincentes para evitar o WhatsApp Web.

1. Risco de violação da privacidade

Ao sincronizar a conta do WhatsApp do celular com a versão Web, o usuário expõe suas mensagens a qualquer pessoa com acesso ao computador. Dessa forma, a falta de um sistema de senha para bloquear o acesso à versão Web torna mais fácil a violação da privacidade do perfil.

Assim, para evitar problemas, é essencial desconectar o PC do celular após o uso, garantindo que ninguém mais tenha acesso às suas conversas. Embora configurar uma senha de bloqueio no PC possa ajudar a proteger os dados, essa medida é eficaz apenas se o computador for de uso exclusivo. Isso porque em computadores compartilhados, essa configuração não impedirá que outros usuários acessem o perfil do WhatsApp por meio do navegador.

2. Limitações de funcionalidades

Embora a versão Web seja útil em muitos aspectos, ela possui algumas limitações. Algumas funcionalidades como postar status, compartilhar localização e realizar chamadas de vídeo ou áudio não estão disponíveis no WhatsApp Web. Desse modo, essas restrições podem ser problemáticas para muitos usuários, que desejam ter acesso a todas as funcionalidades do aplicativo.

3. Problemas de sincronização de dados

De modo geral, para uma experiência bem-sucedida no WhatsApp Web, tanto o PC quanto o celular precisam estar conectados à internet.

Problemas de rede podem causar instabilidades na sincronização entre os dispositivos, afetando o carregamento de mensagens (tanto o envio quanto o recebimento), o download de arquivos (como fotos, vídeos, GIFs, figurinhas, documentos e áudios) e até mesmo impedindo o envio de figurinhas.

4. Incompatibilidade com navegadores

Apesar de sua popularidade, o WhatsApp Web não é compatível com todos os navegadores da internet. Isso porque, embora os navegadores mais conhecidos, como Opera, Firefox e Chrome, ofereçam suporte ao software, eles também podem consumir muita memória RAM.



Dessa forma, levando alguns usuários a optarem por navegadores alternativos e mais leves para seus PCs. Portanto, é possível que o WhatsApp Web não funcione corretamente em navegadores menos populares.

5. Limitação de um dispositivo por vez

Uma das principais queixas sobre o WhatsApp Web é a sua incapacidade de permitir o vínculo de várias contas ao mesmo tempo. Uma vez que a sincronização é realizada, a conta permanece online mesmo após o fechamento do navegador ou desligamento do computador. Isso impede o uso simultâneo de várias contas no mesmo navegador.

Dessa forma, uma solução para esse problema seria vincular cada conta a uma janela do navegador e encerrá-la automaticamente ao atualizar ou fechar a janela. Contudo, essa funcionalidade não existe.

É importante conhecer os riscos de utilizar o aplicativo em outros dispositivos

Em conclusão, embora o WhatsApp Web seja uma ferramenta conveniente para acessar suas conversas no PC, é importante estar ciente de suas limitações e riscos. Por isso, para aqueles que valorizam a segurança e a privacidade, é recomendável desconectar o celular após o uso, optar por dispositivos pessoais e tomar cuidado com computadores compartilhados.

Além disso, é essencial verificar a compatibilidade do navegador antes de utilizar o WhatsApp Web. Certamente, conhecer as limitações do serviço ajudará os usuários a fazerem escolhas mais informadas sobre como e quando utilizá-lo. Assim, é possível elevar sua segurança em caso de necessidade de conexão do seu WhatsApp em outros dispositivos.