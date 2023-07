Tópicos: O novo rival do Twitter terá trending topics ou hashtags?

EUna tentativa de desafiar Twitterdominância no cenário da mídia social, metaempresa-mãe da Facebooklançado recentemente Tópicos. A plataforma ganhou força significativa, com CEO Mark Zuckerberg alegando que 10 milhões de usuários juntaram-se dentro do primeiras sete horas. Esse número é agora mais de 30 milhões. Tópicosdiretamente vinculado aos usuários Instagram contas, oferece uma experiência única ao permitir o compartilhamento de Atualizações de texto de 500 caractereslinks, fotos e vídeos curtos.

No entanto, sendo um novo aplicativo, Tópicos atualmente carece de vários recursos com os quais os usuários se acostumaram em outras plataformas de mídia social, incluindo Instagram e Facebookambos de propriedade meta. Aqui está uma lista das funcionalidades ausentes que os usuários já notaram:

meta reconheceu essas limitações e garantiu aos usuários que estão trabalhando ativamente para aprimorar os recursos do aplicativo. De acordo com metaas próximas atualizações apresentarão recomendações aprimoradas, uma função de pesquisa robusta e rastreamento em tempo real de tópicos e tendências.

Alimentação cronológica: Atualmente, o Threads utiliza um feed algorítmico, mas espera-se que a opção de mudar para um feed cronológico, semelhante ao recurso recentemente adicionado ao Instagram, esteja disponível no devido tempo.

seguinte página: Ao contrário do Instagram, o Threads não fornece uma lista abrangente das contas que os usuários estão seguindo. Atualmente, os usuários podem ver apenas o número de seus próprios seguidores, mas não as contas que estão seguindo ou aquelas seguidas por outros usuários.

Códigos de incorporação: Atualmente, o Threads não oferece códigos de incorporação para postagens, apenas fornece uma URL para compartilhamento de links. Essa ausência limita a integração do conteúdo do Threads em sites externos.

Exclusão de conta: Notavelmente, o Threads não tem a capacidade de excluir uma conta do Threads sem afetar a conta do usuário no Instagram. Essa funcionalidade é crucial para usuários que desejam descontinuar o Threads, mantendo sua presença no Instagram.

Como Tópicos continua evoluindo, meta está empenhada em abordar essas limitações e fornecer uma experiência mais abrangente e amigável. Com o tempo, espera-se que o Threads incorpore trending topics, hashtags, texto alternativo editável e vários outros recursos que os usuários esperam das plataformas de mídia social.

Você já entrou no Threads? Como tem sido sua experiência até agora?