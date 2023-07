Torcedor mexicano esfaqueia outro no peito no Levi’s Stadium pela Copa Ouro

Taqui estavam algumas cenas incrivelmente sérias em uma recente partida da Copa Ouro de 2023 entre México e Catarpois houve um ataque a faca na arquibancada envolvendo torcedores.

México perdeu o jogo por 1 a 0 contra os últimos anfitriões da Copa do Mundo, mas essa não foi a principal história do jogo no Levi’s Stadium em Santa Clara, Califórnia.

Os ânimos começaram a esquentar entre os torcedores mexicanos. Em determinado momento da partida, um homem sacou uma faca e agrediu outra pessoa, causando ferimentos graves em seu corpo.

Até o momento, a CONCACAF, como organizadora do evento, não fez nenhuma declaração sobre este infeliz evento.

Gritos homofóbicos durante México x Catar

Como se não bastasse, nos minutos finais da partida na casa do San Francisco 49ers da NFLhavia gritos de calúnias homofóbicas toda vez que o goleiro adversário se afastava de seu gol.

No entanto, o árbitro canadense Drew Fischer decidiu não interromper a partida em nenhum momento, apesar do protocolo estabelecido pela FIFA para esse tipo de cenário.

Protocolo da FIFA: o que é?

Em 2019, a FIFA desenvolveu um protocolo de atuação em caso de comportamento discriminatório ou ofensivo de torcedores em estádios de todo o mundo.

Consiste nas quatro etapas a seguir:

Anúncio no sistema de som local do estádio.

A partida é interrompida por dois minutos e os jogadores permanecem em campo.

A partida está paralisada por cinco minutos e os jogadores devem se dirigir aos vestiários.

Suspensão da partida (a equipe afetada recebe a vitória se for um jogo oficial).

Punição à vista para o México

Em janeiro deste ano, a Fifa suspendeu a punição do México de jogar em casa com portões fechados depois que torcedores gritaram insultos homofóbicos contra Polônia e Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A federação mexicana de futebol pediu “esclarecimentos” e a Fifa optou por retirar a punição provisoriamente.

Mas, a federação está sob um período de observação de dois anos, portanto, se qualquer comportamento discriminatório por parte de seus torcedores for repetido, a FIFA aplicará a punição de jogar a portas fechadas em uma partida oficial em casa.