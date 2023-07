Torcedor mexicano que foi esfaqueado na Copa Ouro conta história contundente

Rlamentáveis ​​atos de violência ocorreram no último domingo no Levi’s Stadium durante o Copa Ouro jogo entre México e Catar.

Minutos antes do apito final, uma briga soou o alarme na casa do São Francisco 49ersonde uma pessoa ficou gravemente ferida após ser esfaqueada.

A vítima foi identificada como Emmanuel Diazque recebeu um ferimento grave acima do peito, causando sangramento grave.

“Começamos a caminhar para chegar na escada e subir, quando muita gente começou a jogar cerveja, viraram e nos insultaram, eu estava na frente”, disse Maximino Enriquez, Amigo de Emmanuel, em entrevista à TUDN.

Outro de seus companheiros também compartilhou sua versão dos acontecimentos.

“Não lembro o que eles estavam falando, só gritei ‘calma, calma’, e quando o cara puxou a faca, eu falei ‘ele tem uma faca, você tem que tirar’, porque agora você não pode competir com um punho contra uma faca”, disse Cristiano Perez.

Por sua vez, a vítima, que se recupera em um hospital de San Jose, Califórnia, também contou de sua cama como recebeu o ferimento.

“Ele puxou uma faca e eu queria tirar dele, mas nós caímos e foi quando ele me esfaqueou, na hora eu não percebi o quão sério era porque eu não senti nada, mas quando eu vi que havia sangue na minha camisa, levantei-me e fui até os bancos, peguei uma garrafa de água e joguei em mim”, continuou.

A segurança identificou erroneamente o culpado

Depois de chamar a segurança em Estádio de Levi, apontaram o suposto culpado; no entanto, a polícia não agiu e errou ao confundir um dos amigos de Emmanuel, Maximino, com o agressor.

“Os seguranças agarraram-me pelo ombro e entregaram-me à polícia, que imediatamente me algemou, levou-me para cima e disse na rádio que já tinham o homem com a faca, porque me pareço um pouco com ele”.

“Se não fosse por uma americana que estava passando, ela me disse que se eu precisasse de alguma coisa porque os oficiais não falavam espanhol e eu não falava muito inglês,

“Não consegui me comunicar com eles. A menina disse que gravou, mostrou para a polícia e eles perceberam que não era eu.”