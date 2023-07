TORNADO atinge cidade HOJE(21). Veja Vídeo!

Um tornado violento e uma série de tempestades severas atingiram cidades HOJE(21), causando grande destruição e danos em diversas áreas. Um tornado é um fenômeno meteorológico violento e altamente destrutivo. Ele é caracterizado por uma coluna de ar que gira rapidamente, em contato tanto com a superfície da Terra quanto com uma nuvem cumulonimbus ou, em casos raros, com a base de uma nuvem cumulus.

O Início do Tornado

Na manhã desta sexta-feira, uma frente de tempestade atravessou a Lombardia, dando origem a um tornado. Este fenômeno foi registrado por moradores em vídeos, que mostram o momento em que o cone do tornado toca o solo e se desenvolve.

“A tempestade foi tão intensa que os bombeiros realizaram cerca de 110 intervenções em resposta a inundações, destelhamentos e quedas de árvores”, disse um residente local.

Também teve Tempestade de Granizo

Além do tornado, a região foi atingida por fortes temporais de granizo. Moradores relataram pedras de gelo maiores que bolas de tênis, com diâmetro de até 8 centímetros, caindo na região Norte da Lombardia e no Veneto, na Itália.

Leia Também: CICLONE chegou ao Brasil e este é o prejuízo que ele acabou de causar

Muita Destruição e Danos

A força do tornado e das tempestades causou um rastro de destruição na Lombardia. Duas passagens subterrâneas foram invadidas pela água e estradas foram bloqueadas por árvores caídas.



O Pesadelo na cidade de Mantua

Na cidade de Mantua, as duas últimas noites foram um pesadelo para os moradores. Tempestade com vento, muita chuva e granizo enorme causaram estragos em casas, carros, plantações nos campos.



Você também pode gostar:

Danos na Capital e Municípios Vizinhos

Na capital e municípios vizinhos como Porto Mantovano, Curtatone e parte da área de Borgo Virgilio, granizo do tamanho de bolas de tênis combinados com o vento forte e a chuva estilhaçaram vidros de centenas de carros e danificaram gravemente casas, painéis solares e plantações nos campos.

A Situação Atual na Itália

Há dias, a Itália sofre com tempo severo. Pelo menos 110 pessoas ficaram feridas em uma violenta tempestade de granizo que atingiu uma região do Norte da Itália entre terça e quarta. Luca Zaia, presidente da região, agradeceu aos socorristas e técnicos que intervieram no rescaldo dos eventos e que continuam nestas horas com os trabalhos de restauração e censo de danos.

Ventos de até 140 km/h também foram relatados na área. O jornal nacional La Repubblica descreveu árvores quebradas “como palitos de dente” e telhados de chapas “arrancadas das casas” antes de pousar a várias centenas de metros de distância.

Resposta dos Serviços de Emergência

Os serviços de emergência responderam a mais de 500 pedidos de ajuda devido a danos materiais e corporais, segundo a proteção civil regional de Veneto. Trabalhadores removeram vidros de janelas quebradas e cortaram árvores e outras plantas que foram severamente danificadas pela tempestade.

Tornados no Brasil?

Os tornados no Brasil têm sido documentados desde o século XIX, mas ainda há muito que não sabemos sobre esses fenômenos poderosos e imprevisíveis. Conheça a história dos tornados no Brasil, sua frequência, localizações, intensidade e os impactos que eles tiveram na vida das pessoas e na infraestrutura.

Os tornados são uma das formas mais violentas de clima severo, capazes de causar danos catastróficos em questão de minutos. Eles são caracterizados por um funil de ar em rotação rápida que se estende desde a base de uma nuvem de tempestade até o chão.

Tornados no Brasil: Uma visão histórica

No Brasil, temos registros de tornados desde o século XIX. No entanto, devido à falta de dados e estudos sobre o tema, a frequência anual de tornados e tempestades severas é desconhecida.

Ainda assim, estima-se que entre 100-300 tornados ocorram anualmente no chamado Corredor dos Tornados da América do Sul, e muitos deles nunca foram reportados ou foram erroneamente classificados como outros fenômenos meteorológicos.

O Corredor dos Tornados da América do Sul

O Corredor dos Tornados da América do Sul é uma região que inclui países como a Argentina, Centro-Sul da Bolívia, todo o Centro-Sul do Brasil, Uruguai e Paraguai. Neste corredor, estima-se que ocorram entre 100 a 300 tornados por ano.

Ondas de Tornados no Brasil

O Brasil tem experimentado o que é conhecido como ondas de tornados. Estes são eventos em que mais de seis tornados ocorrem em um único sistema convectivo. Tais eventos foram registrados nos anos de 1959, 1991, 2000, 2005, 2009, 2015 e 2016.

A intensidade dos Tornados no Brasil

A intensidade dos tornados no Brasil varia amplamente. Usando a Escala Fujita, que classifica os tornados de F0 (menos danoso) a F5 (mais danoso), temos registros de tornados de todas as categorias no país.

Tornados por estado brasileiro

Veja análise dos tornados nos diferentes estados brasileiros, incluindo o número de ocorrências, a intensidade dos tornados e os impactos que causaram.

Tornados em Amapá

Em Amapá, foram registrados quatro tornados, todos classificados como F0 ou não classificados, indicando que foram relativamente fracos.

Tornados em Amazonas

No Amazonas, foram registrados três tornados, dois dos quais não foram classificados e um foi classificado como F0.

Tornados em Bahia

Na Bahia, foram registrados seis tornados, cinco dos quais não foram classificados e um foi classificado como F1, indicando que foi um tornado moderadamente forte.

Tornados em Ceará

No Ceará, foram registrados sete tornados, quatro dos quais não foram classificados e três foram classificados como F0.

Tornados em Distrito Federal

No Distrito Federal, foram registrados cinco tornados, dois dos quais não foram classificados e três foram classificados como F0.

Estudos atuais e previsão de tornados

Atualmente, os modelos como WRF e GFS (NOAA) são utilizados para previsão de tempestades severas e tornados no Brasil. A Defesa Civil e a PREVOTS são os únicos órgãos brasileiros responsáveis por alertas e emergências de tempestades severas e tornados.

Embora os tornados sejam menos comuns no Brasil do que em locais como os Estados Unidos, eles ainda representam uma ameaça significativa. É vital que continuemos a estudar esses eventos para melhor prever quando e onde eles ocorrerão, a fim de minimizar seus impactos potencialmente devastadores.