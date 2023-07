Tornado enorme fere várias pessoas no Canadá

Tornamentados podem ser muito comuns e extremamente devastadores na América do Norte e o Canadá foi a última vítima.

Uma grande parte de uma cidade no Canadá foi atingida no sábado por um tornado, que causou danos extremos e também feriu várias pessoas no processo.

Isso aconteceu na cidade canadense de Alberta no sábado, 1º de julho. Quando o vídeo foi publicado nas redes sociais, as manifestações de solidariedade e apoio foram imediatas.

O tornado ocorreu enquanto o povo canadense comemorava Dia Nacional do Canadáentão ninguém estava preparado enquanto descansavam e comemoravam.

Qual foi o dano do tornado no Canadá?

Muitas casas foram danificadas e outras devastadas pela força do tornado. Isso ocorreu no condado de Mountain View, onde várias pessoas ficaram feridas e um alerta de emergência foi emitido para Didsbury, Olds e Carstair.

Da mesma forma, o RCMP de Alberta pediu às pessoas que se abriguem e, portanto, não saiam de casa até que se acalme.

De qualquer forma, eles implementaram um plano de busca para garantir a segurança das pessoas, principalmente para vasculhar os escombros que ficaram para trás.

Felizmente, as autoridades informaram na época que não houve vítimas fatais do tornado. No entanto, eles relataram que as pessoas ficaram feridas e agora estão sendo tratadas.

“Os meteorologistas do Environment Canada estão rastreando uma forte tempestade que está produzindo um tornado”, disse o Environment and Climate Change Canada, emitindo um alerta sobre o tornado.

“Ventos fortes, granizo grande e chuvas localmente intensas também são possíveis.

“Este tornado está localizado perto de Didsbury e está se movendo para sudeste a 40 km/h.

“Esta é uma situação perigosa e potencialmente fatal.”