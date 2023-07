Tornado maciço atinge Alberta no dia do Canadá

Uma cena diretamente de ‘O Mágico de Oz’ está se desenrolando no Grande Norte Branco – ou seja, um enorme tornado rasgando uma paisagem montanhosa … e em um feriado nacional.

As filmagens estão circulando no sábado, mostrando um enorme tornado atravessando Didsbury, Alberta – onde o caçador de tempestades Aaron Jayjack tem documentado o desastre natural durante toda a manhã… e postado impressionantes imagens em close do tornado.