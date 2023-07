Total Express tem 234 vagas de emprego abertas pelo país

A Total Express, uma das maiores empresas de logística e entrega do Brasil, acaba de anunciar a abertura de diversas novas vagas de emprego em diferentes regiões do país. Com o objetivo de expandir seus serviços e oferecer um atendimento ainda mais eficiente aos clientes, a empresa busca profissionais qualificados e comprometidos para integrar sua equipe.

Total Express abre vagas de emprego em todo o país

Ao se tornar um colaborador da companhia, os profissionais têm a oportunidade de usufruir de diversos benefícios que visam o bem-estar e o desenvolvimento pessoal e profissional. Além de um ambiente de trabalho colaborativo e dinâmico, a empresa oferece:

Plano de saúde abrangente para o funcionário e seus dependentes;







Vale-refeição para auxiliar nos custos diários;







Programas de treinamento e capacitação para o aprimoramento contínuo;







Oportunidades de crescimento dentro da organização;







Participação nos lucros e resultados, permitindo que os colaboradores compartilhem do sucesso da empresa;







Incentivo à prática de atividades físicas e qualidade de vida;







Ambiente inclusivo e diverso, promovendo a igualdade de oportunidades.

Confira abaixo algumas das vagas de emprego disponíveis na Total Express. Para candidatar-se, acesse as orientações a seguir.

Analista de Logística – São Paulo, SP;







Motorista de Entrega – Rio de Janeiro, RJ;







Assistente Administrativo – Belo Horizonte, MG;







Operador de Empilhadeira – Curitiba, PR;







Coordenador de Distribuição – Brasília, DF;







Analista de Recursos Humanos – Porto Alegre, RS;







Assistente de Atendimento ao Cliente – Salvador, BA;







Técnico de Manutenção – Fortaleza, CE;







Analista de Marketing Digital – Campinas, SP;







Supervisor de Armazém – Manaus, AM;







Analista Financeiro – Recife, PE;







Auxiliar de Embalagem – Goiânia, GO;







Analista de Qualidade – Florianópolis, SC;







Analista de TI – São Luís, MA.

Como se candidatar

As vagas de emprego da Total Express estão disponíveis no portal 123empregos, um dos principais sites de recrutamento e seleção do país. Para se candidatar, basta acessar o site e criar uma conta. Após a criação do perfil, é possível visualizar todas as vagas disponíveis na empresa e se candidatar àquelas que estiverem alinhadas ao seu perfil profissional.

O processo seletivo da companhia é pautado pela valorização do talento e da experiência dos candidatos. Dessa forma, é essencial que os interessados demonstrem em seus currículos e durante as entrevistas suas habilidades e competências, bem como o interesse genuíno em fazer parte de uma equipe comprometida com a excelência na prestação de serviços logísticos.

Sobre a empresa

A Total Express é uma empresa brasileira com mais de 25 anos de experiência no mercado logístico. Com uma ampla rede de distribuição e soluções customizadas para os mais variados segmentos, a empresa se tornou referência no setor de entregas expressas.



Com a abertura de novas vagas de emprego, a companhia reafirma seu compromisso com a expansão de seus serviços e busca incessantemente por profissionais talentosos e dedicados. A empresa reconhece a importância de sua equipe no sucesso alcançado ao longo de sua trajetória e investe continuamente no desenvolvimento de seus colaboradores.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.