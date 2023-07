Trade turístico de Penedo participa de rodada de negócios promovida pela SETUREC e Sebrae

Evento aconteceu na sede do Sebrae Penedo e contou com o apoio da SETUREC

O trade turístico de Penedo participou de uma rodada de negócios com os empresários da cidade. A iniciativa do Sebrae Penedo também aproximou os setores, trabalho que contou com a parceria da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

Em um primeiro momento, representantes dos segmentos de bares e restaurantes, hotéis e pousadas, artesanato, guias de turismo e de passeios e receptivos foram apresentados ao painel ‘História de Penedo’, exposto por Marileide dos Santos, turismóloga e guia de turismo pelo IFAL; e por Thiago Pires Rios, professor com licenciatura em História pela Universidad de Valladolid, da Espanha. Logo após, eles participaram de uma rodada de negócios, onde conheceram alguns produtos de empresários penedenses.

De acordo com Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, esse tipo de evento é mais uma forma de emplacar e desenvolver o turismo.

“Quando se fala em cultura e história, Penedo é bastante privilegiada e todo o trade deve usar todo conhecimento a favor de seus negócios. Nosso destino foi protagonista na formação socioeconômica não somente de Alagoas, mas também, de todo o Brasil. Agradecemos ao Sebrae Penedo pela parceria, que tem muito a oferecer e colaborar para o fortalecimento da rede turística do Destino Penedo”, disse.

“A partir do último bate-papo que realizamos, tivemos a ideia de construir história e trouxemos o trade turístico para entender um pouco mais sobre Penedo para que eles possam trabalhar o potencial turístico dentro de seus respectivos estabelecimentos”, disse Sidartha Reis, gestora de Turismo, Artesanato e Alimentação Fora do Lar do Sebrae Penedo.

Jay Anderson Amorim, diretor da Pirá Fermentados, participou da rodada de negócios.

“O Sebrae e a SETUREC estão de parabéns, pois a iniciativa é de extrema importância para nós, empresários de Penedo. Foi um momento não só de aprendizado, mas, também, uma oportunidade de conhecer outros empresários penedenses que podem, de alguma forma, contribuir e agregar com os nossos negócios”, disse.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC