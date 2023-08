Traduza suas Imagens e “Prints”! Conheça recursos que fazem sucesso para mais de 1 BILHÃO de usuários

Com o objetivo de tornar a ferramenta mais adaptável e acessível, o Google Tradutor tem apresentado uma série de atualizações significativas. Avançando em seu design e em seus recursos, o Google Tradutor está mais versátil do que nunca, com novas ferramentas que vão muito além da simples tradução de texto.

O poder da Inteligência Artificial na tradução

Nos últimos anos, a inteligência artificial (IA) tem sido o motor que impulsiona os avanços mais significativos no Google Tradutor. A implementação de mais recursos baseados em IA visa fornecer aos usuários informações relevantes e contextualizadas tanto no aplicativo móvel quanto na versão web.

Para fornecer mais contexto e relevância, o Google Tradutor agora oferece opções de tradução mais detalhadas. Essas opções contextualizadas incluem descrições e exemplos variados no idioma que o usuário deseja traduzir. Isso significa que, independentemente do cenário, os usuários terão todas as ferramentas necessárias para traduzir com precisão e utilizar as expressões corretas do idioma local.

Renovação de design e funcionalidades

O Google Tradutor para Android passou recentemente por uma reformulação de design, proporcionando aos usuários uma tela maior para digitação e pontos de entrada mais acessíveis para traduzir conversas, solicitações de voz e traduções de câmera através do Lens.

A nova interface inclui uma série de gestos intuitivos, tornando o Google Tradutor mais fácil de usar. Por exemplo, os usuários agora podem selecionar um idioma com apenas alguns passos, como segurar o botão do idioma para escolher rapidamente um idioma usado recentemente.

Tradução legível e adição de novos idiomas

A legibilidade da tradução também melhorou consideravelmente com o ajuste dinâmico da fonte conforme o texto é digitado. Além disso, existem traduções alternativas e definições de dicionário (quando disponíveis) para ajudar os usuários a explorar diferentes significados de uma palavra.

Na recente atualização, foram adicionados 33 idiomas ao aplicativo, incluindo basco, corso, havaiano, hmong, curdo, latim, luxemburguês, sundanês, iídiche, zulu e outros, permitindo aos usuários baixar ainda mais idiomas para usar em áreas com baixa conectividade ou sem acesso à rede.



Expansão da tradução por imagem

A tradução de textos não é a única habilidade do Google Tradutor. Com os avanços recentes na IA (Inteligência Artificial), agora é possível traduzir imagens usando o Google Lens, possibilitando que os usuários pesquisem o que veem através da câmera do smartphone.

O aprimoramento do aprendizado de máquina permitiu integrar texto traduzido a imagens complexas, tornando a apresentação do conteúdo mais natural. A tradução de imagens da web também foi expandida, proporcionando aos usuários mais opções para traduzir conteúdo baseado em imagem.

O Google Tradutor continua evoluindo para oferecer uma ferramenta cada vez mais completa e acessível a seus usuários. Experimente esses novos recursos e descubra novas maneiras de interagir com idiomas e imagens ao redor do mundo!