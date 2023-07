Trae Young refuta alegações de ‘assassino de treinadores’ em meio a relacionamento ruim com seus treinadores

EUt torna-se fácil avaliar que Trae Young está destinado a se tornar um dos maiores armadores da história da NBA. Esse fato não pode ser contestado, ele já está entregando números de níveis All-Star e tem apenas 24 anos. Trae Young realmente é o verdadeiro negócio e ele está fazendo tudo ao seu alcance para liderar o Atlanta Hawks para os Playoffs todos os anos. No entanto, essa tenra idade lhe trouxe alguns problemas indesejados com pelo menos alguns de seus treinadores. Isso aumentou a ponto de usuários online e fãs casuais da NBA o chamarem de ‘assassino de treinadores’. Esse apelido vem desde a época em que seu primeiro treinador foi demitido, seu nome é Lloyd Pierce.

Trae Young teve algo a ver com a demissão de Lloyd Pierce?

Para começar, os resultados são a principal razão pela qual o técnico Lloyd Pierce foi demitido pelo Atlanta Hawks. Mas seu relacionamento com Trae Young era o centro dessa conversa porque a jovem estrela não concordava com ele. Juntos, Lloyd e Young só conseguiram vencer 30 jogos em toda a primeira temporada. Durante o meio da temporada 2020-21, a liderança dos Hawks decidiu demitir Lloyd e os Hawks tiveram um retorno brilhante sob o comando do novo técnico Nate McMillan. Eles chegaram aos Playoffs naquela temporada e até chegaram às finais da Conferência Leste. Trae Young estava obviamente no centro desse sucesso.

Mas depois daquela temporada, Young novamente teve problemas com o treinador e o apelido de ‘assassino do treinador’ voltou rapidamente. Atualmente, Young elogiou o novo técnico do Hawks, Quin Snyder. No podcast Draymond Green, ele disse o seguinte sobre essa reputação: “Esta jornada foi difícil. Ser rotulado como um matador de treinadores foi uma loucura para mim. Quero dizer, Lloyd chegando, ele é meu primeiro treinador. E tê-lo, ele foi perfeito para nós . Éramos uma equipe jovem, e LP diria a você, ele foi contratado para desenvolver caras. Como se ele fosse o cara de desenvolvimento na Filadélfia, acertando todo mundo, este foi seu primeiro trabalho. Eu não tenho nada além de amor por LP Muitas pessoas querem rotular palavras ruins para ele, sim, nós batemos de frente algumas vezes em certas situações, mas sempre tivemos respeito um pelo outro, então as pessoas nem sempre querem rotular essa parte, mencionar essa parte.